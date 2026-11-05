Sanmartín celebra que la Xunta "acepte" que "pueda hacerse vivienda protegida de alquiler" en parcelas municipales

Accidente.- La alcaldesa de Santiago llama a investigar "a fondo" y que el proceso sea "más rápido" que en Angrois - AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, encuentra una "noticia positiva" en que la Xunta "acepte" que en las parcelas municipales "pueda hacerse vivienda de protección que sea para alquiler". "Era una cuestión absolutamente fundamental para el gobierno compostelano y nos tenemos que felicitar colectivamente por ese hecho", ha celebrado.

Esta es la lectura que Sanmartín ha hecho este jueves de la carta enviada el martes, 3 de noviembre, por el secretario xeral de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García Porto, a la que el Ayuntamiento contestará formalmente en los próximos días. Cuando eso suceda, darán "todas las explicaciones" en ese sentido, ha anticipado la regidora.

La carta de García Porto era, a su vez, una respuesta a otra que le mandó Sanmartín en primer lugar. En ella, según ha explicado la propia alcaldesa antes los medios, comunicó a la Xunta que existía la posibilidad de una parcela del SUNP-5 A Muíña para la construcción de 123 viviendas protegidas en régimen de alquiler.

En su misiva, la Consellería sostiene que que es de "especial interés" para el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) llevar a cabo la promoción de estas 123 viviendas públicas y da al Ayuntamiento cinco días para aceptar una de las dos opciones que le presenta en relación a esta posible actuación.

Por una parte, considera que "el suelo debe ser de titularidad autonómica" y "debe cederse la plena propiedad de la parcela" al IGVS. No obstante, no encuentra "inconveniente" en dar pie a una segunda opción, que consiste en transferir al Ayuntamiento los 2,9 millones de euros concedidos por el Gobierno por la zona de vivienda tensionada para que se destinen "exclusivamente" a la "promoción directa" de las 123 viviendas en esa parcela.

En su valoración, Sanmartín se ha limitado a destacar lo relativo al régimen del alquiler, sin entrar en detalles al respecto del escenario planteado por el Gobierno gallego. "Estamos en un día bueno y en un día donde hay una noticia positiva para el conjunto de la población compostelana con esa posibilidad de la construcción de esas viviendas", ha zanjado.

'ALICERCE: DA IDEA Á ESCULTURA'

La alcaldesa ha acudido este jueves a la inauguración de la exposición 'Alicerce: da idea á escultura', en la Casa do Cabido. Sanmartín considera un "lujo" traer a este espacio el ámbito de la escultura contemporánea y ha valorado el proceso de "años" que se tardó en materializar esta muestra por parte de artistas y comisarias.

"Fue hecho y pensado específicamente para este lugar, para este espacio y para este sitio", ha apreciado. De este modo, ha reparado en que su contenido, que combina aspectos visuales y estéticos con una "reflexión sobre el proceso creativo", puede gustar a personas que estén formándose o a las que les gusten la escultura y las artes en general.