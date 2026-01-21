Santiago Motorizado presenta en Ourense, Santiago y Vigo 'El Retorno', su álbum debut en solitario

Archivo - Portada del álbum 'El Retorno', de Santiago Motorizado - PRIMAVERA SOUND - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El artista Santiago Motorizado, líder de la banda argentina 'El mato a un policía motorizado', presentará los próximos días 4, 5 y 6 febrero en Ourense, Vigo y Santiago 'El Retorno', su debut en solitario.

Según ha informado el sello discográfico, se trata de una obra profundamente singular y una joya para los admiradores del estilo tan personal del compositor argentino. Cada canción de 'El Retorno' refleja las pasiones de Santiago Motorizado: el cine, los héroes que lo han inspirado, el fútbol y las sutilezas del amor, entre encuentros y desencuentros.

A través de diez temas, el músico lleva en un viaje hacia sus inquietudes más personales. Siguiendo ese ritmo soft rock asimilado a 'El mato a un policía motorizado' pero en una clave más acústica, Santiago consigue un sonido clásico y directo que impacta al oyente con cada acorde. Y su excelente lírica, que salta entre emociones sin dificultad, refuerza la esencia tan especial de su música.

En Galicia, las actuaciones de Santiago Motorizado tendrán lugar el 4 de febrero en el Café Torgal de Ourense, el día 5 en la Sala Radar de Vigo y el 6 de febrero en la Riquela de Santiago de Compostela.