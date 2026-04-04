Sargadelos incorpora a su directiva un consejo asesor para asistir a Segismundo García en la gestión

Archivo - El dueño de Sargadelos, Segismundo García, a su llegada a la fábrica, a 28 de noviembre de 2025, en Cervo, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

LUGO, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La propiedad del grupo empresarial Sargadelos ha decidido incorporar al organigrama directivo un consejo asesor que aconsejará y asistirá al administrador único de la compañía, Segismundo García, en las tareas de gestión.

García ha informado de la decisión tomada en un comunicado emitido este sábado. El nuevo consejo asesor estará integrado por Iván Marrube Rodríguez y Esteban Orive García, con amplia trayectoria empresarial y actualmente con funciones de dirección en importantes firmas.

En concreto, Marrube centrará su actividad en tareas de organización e instauración de nuevos métodos de gobierno. Por su parte, Orive se ocupará principalmente de labores de comercialización y desarrollo del negocio.

UN AÑO DEL ANUNCIO DE CIERRE

La noticia llega después de que, en 2025, visitas y sanciones de Inspección de Trabajo llevasen a Segismundo García tomar decisiones comprometedoras para el futuro de la fábrica, llegando a ordenar detener su producción. Justamente, el pasado jueves, 2 de abril, se cumplió un año desde que García comunicó el cierre de la emblemática factoría en Cervo (Lugo), que finalmente no fue tal.

Más tarde, a finales de noviembre del pasado año, impuso un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) a la plantilla --que levantó antes de la fecha prevista-- y presentó su dimisión como CEO.