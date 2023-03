El sector pesquero, asunto principal del pleno del Parlamento con la comparecencia de Quintana y la eólica marina

Rueda deberá contestar a preguntas sobre los planes de ordenación del espacio marítimo al BNG y sobre la situación económica al PSdeG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la próxima semana en el Parlamento de Galicia tendrá como uno de los asuntos principales la situación del sector pesquero, una de las actividades clave de la Comunidad que protagonizará la comparecencia de la conselleira do Mar, Rosa Quintana, por los planes de Bruselas de restringir determinadas artes como el arrastre.

Hace una semana, la propia Quintana se reunió al frente del pleno del Consello Galego de Pesca para defender la necesidad de crear un frente común a nivel europeo frente a las pretensiones de Bruselas y evitar los efectos "perniciosos que pueden tener en la flota decisiones arbitrarias e injustificadas".

Al respecto salió al paso el portavoz parlamentario del PSdeG, Luis Álvarez, quien quiso aclarar de forma anticipada que la postura del Gobierno central y del ministro Luis Planas es la de trasladar su "oposición a esta modificación" de limitación propuesta por la Unión Europea, comunicadas el pasado 21 de febrero.

Al respecto, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha advertido de los perjuicios de estas pretensiones, pese a compartir objetivos como la descarbonización del sector pesquero y la sostenibilidad.

Sin embargo, Puy ha señalado que se dejan atrás cuestiones "muy relevantes" como son la remuda o no tiene en cuenta ayudas para la transformación del sector, al respecto de lo que ha señalado que "no tiene sentido" que no se contemplen ayudas financieras a la transformación.

El diputado popular también ha convenido que la eliminación de las artes de arrastre en las áreas marinas debería ser "gradual", tener en cuenta los periodos de amortizaciones de inversiones, y tomar decisiones "sobre la base de estudios biológicos y de impacto socioeconómico" antes de adoptar medidas "que obedecen más a objetivos ideológicos que a un intento de avanzar en la sostenibilidad del recurso pesquero".

Sin dejar el ámbito pesquero, el BNG llevará al próximo pleno su oposición a los planes de instalación de parques eólicos en la costa gallega. A raíz de la aprobación de los Poem --plan de ordenación del espacio marítimo-- por parte del Consejo de Ministros, los nacionalistas se han posicionado en contra de una medida que el sector pesquero también rechaza y sobre la que pide negociar desde cero, es decir, retirando el documento.

Así, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, preguntará al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sobre qué medidas va a adoptar para "defender el sector pesquero y, en concreto, si va a pedir la retirada de los Poem aprobado por el Gobierno", ha manifestado la viceportavoz parlamentaria del Bloque, Olalla Rodil. "El silencio es atronador", ha censurado, con respecto al Gobierno gallego.

El BNG ha vuelto a denunciar que el 43 por ciento del Poem atañe a la costa gallega, cuando se trata de un litoral con características muy particulares. Además, la viceportavoz parlamentaria del Bloque ha censurado que los Poem "fueron aprobados sin contar con un estudio ambiental y socioeconómico" y ha puesto el acento en que hay que hacer una transición ecológica, pero no puede ser a costa de arrasar con todo". "Ayer con la sierras y ahora con el mar", ha censurado sobre un litoral del que viven más de 30.000 familias para remachar que se trata de un tema de relevancia de "presente y futuro".

Al respecto de esta cuestión, y al ser preguntado por la propuesta del BNG de regresar a un acuerdo de 2009, el portavoz parlamentario del PPdeG ha sugerido que situarse en aquel pacto parlamentario, recién iniciada la primera legislatura de Alberto Núñez Feijóo en Galicia, está lejos en la actualidad, entre otras cosas, por el propio paso del tiempo y necesidades actuales.

Puy ha subrayado que esa iniciativa "perdió contexto" y se ha referido a cuestiones como la visión social, las circunstancias estratégicas y la posición de la propia Unión Europea y del Gobierno. Así, aunque ha señalado que "la pesca hay que preservarla", también ha manifestado que "en la medida en que sea compatible, hay que promover las dos actividades", es decir, hacerlals "compatibles".

Por su parte, los socialistas gallegos han manifestado en días pasados que el Gobierno no autorizará ningún parque eólico que ponga en peligro al sector pesquero y han incidido en que los planes de ordenación solo determinan las zonas y no supone que "todas vayan a estar plagadas de molinos".

PREGUNTA DEL PSDEG Y OTROS ASUNTOS

Por otro lado, el portavoz parlamentario del PSdeG, Luis Álvarez, preguntará al presidente de la Xunta sobre la situación económica actual de la sociedad gallega y sobre medidas para dinamizar la economía, tanto para autónomos como para empresarios.

"Señor Rueda, le estoy dando nueve días de ventaja para que la semana que viene no me responda con vaguedades", ha advertido el dirigente socialista, con quien mantendrá el cara a cara de los miércoles el mandatario autonómico.

Además, el que será el pleno que marca el inicio de la primavera estacional, también vendrá marcado por las iniciativas derivadas de la sesión anterior centrada en el 8M; por las infraestructuras (obras de la A-6 y trenes Avril), a cargo del PPdeG; por la salud mental, con iniciativas del PSdeG; y por la situación de conflicto en la CRTVG, que llevará el BNG a la sesión al tiempo que se hará eco del comunicado remitido por el Colexio de Xornalistas sobre su preocupación por la situación de los medios públicos gallegos.