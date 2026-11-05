Segunda cesión competencial a Galicia desde 2008: la Xunta autorizará permisos de trabajo a extranjeros desde marzo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dirigentes de Xunta y Gobierno central, con el presidente gallego, Alfonso Rueda, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, al frente, han cerrado este jueves el traspaso a Galicia de las competencias de autorizaciones iniciales de trabajo a personas extranjeras y aeródromos y helipuertos considerados no esenciales.

Cerrados los acuerdos por la Comisión Mixta de Transferencias, Rueda y Torres han comparecido juntos para informar de los detalles acordados. El traspaso se hará efectivo en marzo de 2027 en el caso de los permisos de trabajo y ya en enero en el caso de aeródromos y helipuertos.

La cesión de la competencia de permisos de trabajo llegará acompañada de 14 metros cuadrados de oficinas, cinco vacantes de puestos de personal (que la Xunta cubrirá con sus propios medios) y 150.000 euros.

En el caso de aeródromos y helipuertos no comerciales, el Estado aporta para acompañar la competencia 9.200 euros. Afectadas están 40 infraestructuras que mantendrán su titularidad, pero la Xunta asume las funciones de ordenacion.

De ellas, 36 tienen titularidad pública y están dedicadas a servicios fundamentales como lucha contra incendios, transporte sanitario o salvamento marítimo. Las cuatro restantes son de titularidad privada, y tienen funciones diversas de índole deportiva, como escuelas de vuelo u operaciones de aviación general.

Los nuevos traspasos se unen al que se selló en abril del año pasado relativo a la competencia de gestión del litoral. Era el primero que recibía la comunidad (no se materializó ninguno bajo el mandato de Alberto Núñez Feijóo como presidente gallego) desde 2008, en casi 17 años.

El Ejecutivo gallego asumió las competencias de gestión costera de forma plena en julio de 2025. Llegaron tras unas negociaciones que no fueron sencillas y después de que el Tribunal Constitucional (TC)avalase la ley autonómica.

En el caso de los traspasos que, si se cumple lo previsto por ambas administraciones, se cerrarán este jueves, aunque ha habido diferencias puntuales y la Xunta se quejó de un avance lento en determinados momentos, hubo acuerdo desde el principio en que debían llevarse a cabo.

De hecho, el propio ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se había mostrado favorable cuando participó en Galicia en el cierre del traspaso de la gestión del litoral.