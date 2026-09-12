El senador por Lugo José Manuel Balseiro, nuevo portavoz de Trabajo del Grupo Popular en el Senado

El senador por el PP lucense José Manuel Balseiro Orol. - PPDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El senador del PP de Lugo José Manuel Balseiro Orol ha sido designado nuevo portavoz de Trabajo del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Con ello, según ha indicado el PP en un comunicado, Balseiro asumirá la representación del principal grupo del Senado en una de las áreas "con mayor incidencia directa" en la vida diaria de los ciudadanos.

"Esta nueva responsabilidad supone un honor, pero sobre todo una enorme responsabilidad", ha indicado Balseiro, que la ejercerá "desde el diálogo con los agentes sociales, el contacto con la realidad de los trabajadores y de las empresas y la defensa de políticas que favorezcan la creación de empleo y la competitividad".

Asimismo, ha destacado que su condición de portavoz nacional permitirá trasladar al debate parlamentario la "realidad de una provincia como Lugo, con un importante peso del empleo industrial, agroalimentario y pesquero, con un tejido formado fundamentalmente por pymes y autónomos y con unas necesidades específicas vinculadas al rural y al reto demográfico".

"Es una responsabilidad nacional que asumiré pensando en el conjunto de España, pero también con la satisfacción de que Lugo tenga voz directa en un área tan importante dentro del Grupo Popular en el Senado", ha concluido.