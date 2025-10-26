La senadora del BNG insta al Gobierno a "cumplir la ley" y "agilizar" el proceso de recuperación de la isla de Toralla

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La senadora del BNG, Carme da Silva, ha instado al Gobierno central a "agilizar" el proceso de recuperación del tránsito público en la isla de Toralla, en Vigo, así como a "cumplir la ley y ejecutar el proyecto para recuperar la isla y devolverla a los vecinos".

En este sentido, el Bloque Nacionalista Galego ha registrado iniciativas dirigidas al Ejecutivo para conocer el estado actual del proyecto y los plazos previstos para su tramitación y ejecución.

La senadora nacionalista ha recordado que el propio Ministerio para la Transición Ecológica informó en abril --en respuesta a una pregunta del BNG-- de que el contrato para la redacción del proyecto había sido adjudicado con seis meses de plazo de ejecución, y debía estar finalizado a finales de septiembre.

"Queremos saber si ese proyecto está finalizado, si fue remitido al Ministerio y cuando se va a someter la información pública, tal y como establece la normativa", ha insistido Da Silva. Asimismo, ha recordado que la isla "lleva décadas sometida a una situación de privatización incompatible con la legislación vigente en materia de costas".

En esta línea, ha recordado que la recuperación del tránsito público en Toralla es una "demanda histórica" de los vecinos de Vigo, y ha denunciado que, a pesar de las quejas y denuncias presentadas en estos años, "la ciudadanía continúa sin poder acceder libremente a las zonas de dominio público de la isla".

"La isla de Toralla no puede seguir siendo un símbolo de la especulación urbanística y de la apropiación privada del litoral. Es hora de devolverle al vecindario lo que siempre fue suyo", ha concluido la senadora del BNG.

Con todo, el BNG ha reclamado al Ministerio en una nota de prensa "claridad en los plazos" y "compromiso firme" con la ejecución del proyecto, para "garantizar el cumplimiento efectivo de la ley de costas y el acceso libre de la ciudadanía".