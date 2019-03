Senra (GUE/NGL) critica la "falta de determinación" de la UE para "acabar con los abusos en la cadena alimentaria"

Publicado 12/03/2019 19:30:19 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada gallega Lidia Senra, de Esquerda Unitaria Europea-Esquerda Verde Nórdica (GUE/NGL), ha criticado la "falta de determinación" de la Unión Europea (UE) para establecer una directiva que "acabe con los abusos en la cadena alimentaria".

Tal como ha señalado (GUE/NGL) en un comunicado, el Parlamento Europeo aprobó este martes una propuesta de directiva para regular las prácticas comerciales desleales en las relaciones existentes en la cadena de suministro alimentario.

"Si bien este texto reconoce la existencia de prácticas abusivas a lo largo de la cadena de producción, constituye un ejemplo más de cómo las instituciones europeas, tras asumir las injustas asimetrías de poder implícitas en la liberalización comercial, concluyen aprobando un posicionamiento débil que en términos reales no cambia la situación actual", han lamentado desde el grupo.

"Votamos en contra del informe aprobado hoy no solo porque no va al fondo real del problema, sino también porque no estamos dispuestos a avalar con nuestro voto un texto que puede dar a entender que se está abordando esta problemática con eficacia. El trabajo para acabar con los abusos de las grandes distribuidoras y conglomerados agroindustriales aún está por hacer", ha criticado Senra.

Así, la eurodiputa ha señalado que, aunque las instituciones europeas reconocen que las prácticas comerciales desleales son endémicas en la cadena de suministro, "tanto la Comisión como gran parte de los Estados miembros llevan años eludiendo ir más allá de establecer códigos voluntarios".

"Después de tanto texto que no cambia nada en la práctica, que para poco más sirven que para engordar la literatura positiva de la UE que tan distante está después de las medidas que desarrolla, y tras llevar trabajando en esta directiva desde el 2016, resulta indignante que este texto presente una ínfima lista de prácticas identificadas como no permitidas", ha indicado.

Para Senra, una de las principales prácticas desleales dentro de la cadena alimentaria es la falta de medidas que garanticen que los agricultores reciban precios por sus productos que cubran los costes de producción y remuneren su trabajo. "¿Qué práctica comercial más desleal puede haber que obligar a vender las pérdidas?", ha lamentado Senra.