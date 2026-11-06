El Sergas celebra este domingo una nueva jornada de oposiciones con casi 9.500 aspirantes convocados

Archivo - Miles de aspirantes se han vestido de negro como protesta mientras realizan las oposiciones de Enfermería del Sergas, en el Recinto Ferial, a 25 de junio de 2023, en Silleda - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sergas celebrará este domingo en el Recinto Feiral Internacional de Silleda una nueva jornada de exámenes de oposición a la que están llamadas a participar 9.496 personas.

Desde las 9.30 horas, un total de 1.496 opositores realizarán las prueabs para acceder a las plazas convocadas en las categorías de médico de admisión y documentación clínica, técnico superior de sistemas y tecnologías de la información, trabajador social y mecánico.

En concreto, los exámenes de la categoría de médico de admisión y documentación clínica contarán con 56 admitidos para un total de cinco plazas ofertadas, la de técnico superior en sistemas y tecnologías de la información con 91 aspirantes para nueve plazas, la de trabajador social con 1.068 opositores inscritos para 57 prazas, y la de mecánico, con 277 aspirantes para cinco plazas.

Ya en el turno de tarde, y desde las 16.00 horas, un total de 8.003 personas participarán en las pruebas de acceso al grupo auxiliar de la función administrativa. En esta categoría, el Sergas oferta un total de 192 plazas.

MÁS EXÁMENES EL PRÓXIMO FIN DE SEMANA

Las pruebas de acceso al sistema sanitario público gallego concluirán el próximo fin de semana (14 y 15 de noviembre), con la realización de unos ejercicios a los que están llamados a participar 10.172 opositores.

Desde las 9.30 horas del próximo sábado, el recinto acogerá a los 34 aspirantes a la categoría de médico general de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (seis plazas), a los 655 admitidos de la categoría de farmacéuticos de atención primaria (31 plazas), a los 196 odontólogos también de primaria (ocho plazas), a 104 aspirantes a técnico en gestión en sistemas y tecnologías de la información (nueve plazas) y 181 admitidos a las pruebas de calefactor (siete plazas).

Esa misma tarde, y desde las 16.00 horas, tendrán lugar las pruebas de acceso a la categoría de celador, a la que concurrirán 7.800 personas (turno general y de discapacidad intelectual) para una oferta de 348 plazas.

El domingo 15 de noviembre concluirá la ronda de pruebas del Sergas. Así, desde las 9.30 horas, el recinto de Silleda acogerá a los 1.202 aspirantes de categorías de médico asistencial del 061 (139 admitidos para ocho plazas), terapeuta ocupacional (273 admitidos para 11 plazas), dietista-nutricionista (363 admitidos para 45 plazas) y electricista (427 admitidos para 11 plazas).