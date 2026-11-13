El Sergas celebra este fin de semana una nueva jornada de oposiciones con más de 10.000 aspirantes convocados

Archivo - Miles de aspirantes se han vestido de negro como protesta mientras realizan las oposiciones de Enfermería del Sergas, en el Recinto Ferial, a 25 de junio de 2023, en Silleda, Pontevedra - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sergas celebrará este fin de semana, 14 y 15 de noviembre, un nuevo turno de pruebas selectivas a distintas categorías profesionales en el Recinto de la Feria Internacional de Galicia, en Silleda, a la que están convocadas 10.172 personas.

En un comunicado, explican que desde las 9.30 horas del sábado, un total de 1.170 aspirantes realizarán las pruebas de acceso a las categorías de médico general de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS), farmacéutico de atención primaria, odontólogo de atención primaria, técnico en gestión de sistemas e tecnologías de la información y calefactor.

En concreto, los exámenes contarán con 34 aspirantes a la categoría de médico general de ADOS, para seis plazas; 655 a la de farmacéutico de atención primaria, para 31 plazas; 196 a la de odontólogo de atención primaria, para ocho plazas; 104 a la de técnico en gestión de sistemas y tecnologías de la información, para nueve plazas; y 181 a la de calefactor, para siete plazas.

Ya por la tarde, a partir de las 16.00 horas, tendrán lugar las pruebas de acceso a la categoría de celador, a las que están convocadas 7.800 personas, correspondientes al turno general y a la de discapacidad intelectual. El Sergas oferta en esta categoría un total de 348 plazas.

ÚLTIMA JORNADA DE EXÁMENES EL DOMINGO

El domingo 15 de noviembre concluirá este turno de pruebas selectivas. Desde las 9.30 horas, el recinto acogerá los exámenes de las categorías de médico asistencial del 061, terapeuta ocupacional, dietista-nutricionista y electricista.

En total, están convocados 1.202 aspirantes: 139 para las ocho plazas ofertadas de médico asistencial del 061; 273 para las 11 plazas de terapeuta ocupacional; 363 para las 45 plazas de dietista-nutricionista; y 427 para las 11 de electricista.