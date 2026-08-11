El Sergas despliega un dispositivo asistencial específico para garantizar la cobertura sanitaria durante el eclipse

Eclipse solar - DFG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Sergas desplegará un dispositivo de asistencial específico en toda Galicia para garantizar la cobertura sanitaria durante el eclipse de sol total que se podrá ver en la comunidad este miércoles.

Fuentes sanitarias explican que se reforzarán especialmente los recursos en las áreas de A Coruña y Lugo, donde se prevé una mayor afluencia de personas.

El dispositivo del Sergas gira alrededor de cuatro ejes: el refuerzo del personal sanitario en los Puntos de Atención Continuada, el refuerzo de facultativos en las urgencias hospitalarias, el de oftalmólogos de guardia en los hospitales, y el refuerzo del 061, con recursos humanos y asistenciales adicionales para garantizar una "respuesta sanitaria ágil, coordinada y adaptada al incremento previsto de la demanda".

En concreto, con motivo del dispositivo especial previsto, Urxencias Sanitarias de Galicia-061 establecerá, entre otros, un refuerzo de la central de coordinación con la incoporación de un médico coordinador, un formador, teleoperadores y un radioperador.

También desplegarán una ambulancia medicalizada de refuerzo para el área de A Coruña, que permanecerá situada en el puesto de mando avanzado, en la zona de A Coraza (en el espigón situado entre las playas de Orzán y Riazor) y se reforzarán las ambulancias de Soporte Vital Básico para incrementar la cobertura asistencial durante el periodo del dispositivo especial.

Concretamente, se ampliará de forma excepcional el horario de funcionamiento de las siguientes unidades, pasando de 12 a 24 horas la SVB de A Coruña (A-649), la de Narón (A-298), la de Vilagarcía de Arousa (A-856), la de Rianxo (A-835) y la de Foz (A-875).