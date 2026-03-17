Sergas y sindicatos pactan un nuevo modelo de selección de personal estatutario temporal, con contrataciones telemáticas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Sergas ha firmado este martes con las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial (CIG, CSIF, CCCOO y UGT) un nuevo pacto sobre selección de personal estatutario temporal del sistema público de salud de Galicia.

Según explica el departamento sanitario en un comunicado, esta firma se produce tras el acuerdo unánime con los sindicatos, "permitiendo avanzar en la consolidación de los derechos del personal temporal del Sergas, en aspectos tan destacados como la conciliación de la vida laboral y familiar, la protección de la maternidad, la transparencia y publicidad de los criterios de gestión o en la selección de personal licenciado sanitario".

Como principal novedad, el pacto incorpora la posibilidad de ofertar contrataciones por medios telemáticos. Hasta ahora, recuerdan, solo existía el llamamiento telefónico y este cambio, avanzan también, lleva implícito un importante desarrollo técnico, con unos plazos progresivos de entrada en funcionamiento.

Destacan que esta novedad dotará el proceso de contratación temporal de una mayor agilidad y celeridad, "buscando alcanzar una pronta respuesta a las necesidades asistenciales que surjan, al tiempo que se consigue una mayor comodidad para los aspirantes".

Recuerdan que en 2025 había 97.830 profesionales inscritos en el sistema de listados, de los que 14.605 eran nuevas inscripciones respecto del ciclo anual anterior. Se formalizaron en el Sergas durante el pasado año 279.303 contratos.

Consultados por Europa Press, los sindicatos han mostrado su satisfacción por haber alcanzado este acuerdo tras años de reuniones y reivindican el gran avance que supondrá la contratación telemática cuando se culmine el sistema que la haga posible.

Consideran que abre la puerta a la modernización y a la transparencia, además de dar mayor libertad a los aspirantes a la hora de elegir los contratos.