El sindicato Simega anima a los médicos gallegos a respaldar la huelga estatal y acciones contra el Estatuto Marco

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Médico de Galcia (SIMEGA) insta a todos los médicos, facultativos y residentes a participar en las movilizaciones previstas con motivo de los dos días de huelga convocados para el miércoles 14 y jueves 15 de enero, en defensa de un Estatuto Marco propio y por la recuperación de la calidad asistencial.

Asimismo, anima a los trabajadores a sumarse a las concentraciones que se celebrarán a las 11.00 horas el miércoles y el jueves, acudiendo a las puertas de los principales centros hospitalarios de las distintas áreas sanitarias del Sergas.

Lo mismo para la manifestación que se celebrará el miércoles 14 y que partirá de la Alameda de Santiago a las 18.00 hora para acabar en la Plaza de Platerías.

La central sindical exige un Estatuto Marco propio al Ministerio de Sanidad, pero también plantea otras demandas al Sergas, destacando el desarrollo integral del nuevo modelo de Atención Primaria -- cumpliendo los acuerdos alcanzados el 25 de noviembre de 2025 que llevaron a la desconvocatoria de la huelga --.

Entre esos acuerdos se encontraba la voluntariedad para hacer guardias en Atención Primaria de manera incentivada, incluidas las de los sábados por la mañana; la desaparición paulatina de la categoría FEAP, -- medida que ya se ha iniciado --, la limitación de agendas a 30 actos; la reducción de las tareas burocráticas y el acceso a la especialidad exclusivamente a través de la vía MIR.

Reclaman también a la Consellería la aplicación del Acuerdo de Urgencias Hospitalarias de 2007 en lo referente a la jornada, retribuciones y condiciones de trabajo, y el desarrollo del Reglamento para módulos compensatorios de guardias, incluyendo menores de 55 años exentos por razones de salud.