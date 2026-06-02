Sindicatos advierten de precariedad pese a la bajada del paro en mayo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

CIG, UGT y CC.OO. advierten de precariedad en el mercado laboral gallego, pese a la bajada del nivel de desempleo registrada en el mes de mayo en la comunidad.

En un comunicado, la central nacionalista avisa de que dicha reducción "vuelve a sostenerse en la estacionalidad y en la precariedad laboral".

El 74% de las nuevas afiliaciones al régimen general se corresponden, según sus datos, con contratación temporal o fija-discontinua, y más del 90% de la reducción del desempleo se concentra en el sector servicios.

Por su parte, UGT reclama "más protección ante el despido" y medidas para solucionar el paro de larga duración. Este sindicato valora la caída del paro, pero incide en que "para continuar creando empleo de calidad se deben atender las cuestiones estructurales que afectan a la población".

Mientras, CC.OO. observa "pies de barro" en los valores históricos en desempleo y afiliaciones que registró Galicia en mayo y cree que la Xunta "debe actuar para cambiar el actual modelo productivo precario y obsoleto".

AUTÓNOMOS

Por su parte, la unión de profesionales y trabajadores autónomos asegura que la primera mitad del año "consolida el cambio de modelo del trabajo autónomo en Galicia".

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, ve que "los datos de mayo son muy positivos porque muestran crecimiento en todos los sectores económicos".