Sindicatos alertan del peor comportamiento del empleo en Galicia y destrucción de empleo indefinido en agosto

Archivo - Oficina de empleo de La Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos alertan del peor comportamiento del empleo en Galicia en comparación con la media española, en un mes de agosto en el que el paro asciende un 2,2%, más que el conjunto estatal, y en el que se destruyeron 1.466 empleos respecto a julio.

En un comunicado, la CIG pone el foco sobre "el precario" mercado laboral gallego marcado por la estacionalidad, en donde las mujeres son, "una vez más, las más afectadas".

El secretario confederal de Emprego de la CIG, Francisco González Sío, advierte que lo más preocupante supone "la destrucción de las afiliaciones a la Seguridad Social se produjo en las personas con contrato indefinido, mientras la caída no fue más grande gracias al aumento de la temporalidad". Achaca esta situación a la no derogación de la reforma laboral de 2012, con lo que el despido de personas con contrato indefinido es "muy barato y muy fácil para las empresas".

En esta línea, Comisións Obreiras lamenta que "el comportamiento del mercado laboral gallego fue peor que un año antes". Señala que el desempleo femenino triplica el masculina y la contratación indefinida se desploma un 31,5%.

"Si no fuese por el inicio del curso escolar y el repunte en la contratación en la educación, nos encontraríamos con unos datos alarmantes para el mes de agosto", afirma secretaria de Organización de CC.OO. en Galicia, Maica Bouza, quien cuestiona "dónde está el Gobierno de la Xunta" al "fiar todo el progreso" al turismo y desatender sectores como investigación e industria.

En cambio, UGT realiza un análisis más positivo. Identifica la subida del paro con "un claro efecto estacional", pero cree que el mercado laboral "sigue mostrando sus fortalezas con buenos datos de afiliación y contratación indefinida".

Con todo, UGT critica que "persiste la brecha por razón de género y entre los más jóvenes", además de mostrar preocupación por que "este buen contexto del mercado laboral se vea empañado por el aumento del coste de la vida", por lo que urge a revisar subidas salariales y el SMI.

AUTÓNOMOS

Por su parte, UPTA avisa que Galicia cierra agosto con 204.899 autónomos, 141 menos que en julio y 71 menos que hace un año.

El comercio pierde otros 66 autónomos en agosto y cae hasta los 38.189 afiliados. UPTA remarca que el comercio minorista gallego está "tocado" y reclama medidas para frenar la desaparición de negocios.