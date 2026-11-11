Sindicatos calculan un 100% de seguimiento en Alcoa en contraste con el 20% en el turno de noche de Stellantis Vigo

San Cibrao, Lugo. Jornada de Huelga General en España. Piquetes a las puertas de Alcoa, multinacional estadounidense del aluminio y principal fábrica de aluminio primario en España. - CARLOS CASTRO/EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Datos desiguales de seguimiento de la huelga general de este miércoles en las distintas compañías industriales de Galicia a primera hora de esta mañana, con un 100% de paro en la fábrica de Alcoa San Cibrao en los turnos de noche y de mañana, en contraste con un 20% del turno de noche en Stellantis Vigo.

Así lo han indicado fuentes sindicales consultadas por Europa press, que destacan que en Alcoa la huelga fue seguida por la totalidad de los trabajadores, después de que piquetes informativos estuviesen en las puertas de entrada de la factoría.

Situación distinta la vivida en Stellantis Vigo esta noche, que trabajó con "normalidad" con "poco" seguimiento de la huelga, que otras fuentes sindicales calculan en un 20%.

"De mañana mucho más seguimiento que de noche", subrayan, aunque todavía no tienen datos porcentuales de este seguimiento. También en la fábrica automovilística se registraron piquetes desde antes incluso de las 00.00 horas de este miércoles.

No obstante, esta mañana sí hubo "incidencias" en la planta de Balaídos, que estuvo parada a primera hora de esta mañana, aseguran fuentes sindicales. Sin embargo, recuerdan que el Sistema 1 permanece sin actividad por falta de componentes, por lo que solo está trabajando la mitad de la fábrica.

"Eso ya tiene un impacto productivo, aunque no consecuencia de la huelga, pero también tiene un impacto de posibilidades para la empresa de cubrir los puestos de trabajadores huelguistas. Esa es una de las cuestiones que vamos a vigilar y, si es necesario, denunciaremos la vulneración al derecho de huelga", han sentenciado desde un sindicato.

Por su parte, Comisiones Obreras ha apuntado a un "importante" seguimiento de la huelga en Galicia. Según sus cifras, en la industria el seguimiento se sitúa en el entorno del 70%, con fábricas "paralizadas" en la "práctica totalidad" como Navantia Ferrol, GKN Driveline en Vigo y la conservera Profand y DS Smith en Vilagarcía.