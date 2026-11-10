Sindicatos cifran en un 60% el seguimiento de la huelga de la educación concertada, que la Xunta reduce a un 17,3%

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos de la enseñanza concertada han cifrado en un 60% el seguimiento de la jornada de huelga convocada este martes en Galicia, una cifra que la Xunta ha reducido a un 17,3%. En concreto, el profesorado de la educación concertada gallega está llamado a participar este martes en una jornada de huelga total convocada por CC.OO, FSIE, UGT, FeUSO, SNEP y CIG ante los "incumplimientos" de la Consellería de Educación.

Una nueva convocatoria que llega después de la huelga parcial celebrada el 9 de septiembre, primer día de vuelta a las aulas, y el paro total del 6 de octubre, cuyo seguimiento fue del 65%, según los sindicatos, y que estuvo acompañado por una manifestación que recorrió las calles de Santiago.

Según recordaron los sindicatos convocantes en una rueda de prensa este lunes, las reivindicaciones pasan por la convocatoria de la Mesa Tripartita de la enseñanza concertada, así como por la apertura de "una negociación".

Asimismo, la jornada de este martes ha estado acompañada por dos manifestaciones, una en A Coruña y otra Vigo, para "dejar constancia de que esto es un conflicto laboral".

Por su parte, la Consellería publicó este lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la orden por la que se determinan los servicios mínimos y que establece la presencia de la dirección o de un miembro del equipo directivo que la sustituya, junto con un subalterno o subalterna por cada centro educativo.

Así como la cobertura mínima del 20% del personal docente y del 20% del personal complementario.