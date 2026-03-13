Sindicatos de educación convocan una huelga en Galicia para el 28 de abril

Archivo - Varios niños y niñas entran al CEIP Manuel Mallo de Nadela, en Nadela, Lugo - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La CIG-Ensino, STEG y las Asembleas Abertas do Ensino Público han convocado una huelga en la educación pública gallega para el próximo 28 de abril.

Los sindicatos darán una rueda de prensa este próximo lunes para dar más detalles de un paro con el que pretenden denunciar la "inacción" de la Consellería de Educación.

Explican que la huelga surge del acuerdo conjunto "de voluntad unitaria" entre las Asembleas Abertas y los sindicatos CIG-Ensino y STEG.