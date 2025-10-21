Sindicatos exigen más dotación de personal de atención a la diversidad y tachan de "evasiva" la respuesta de la Xunta

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La CIG, CCO.OO., ANPE y UGT han exigido de forma unánime una mayor dotación de personal de atención a la diversidad en todos los centros educativos, así como la reducción del ratio actual en orientación. En este sentido, los sindicatos han coincidido en tachar de "evasiva" la respuesta de la Xunta al respecto, que se ha comprometido a "considerar la propuesta".

Así lo han hecho en la Mesa Sectorial docente que se ha desarrollado este martes y en la que han analizado el borrador de la Orden que regula el Concurso de traslados para el próximo curso 25/26 y de la Orden que regula el concurso de puestos de orientación para centros de infantil y primaria.

En concreto, el director de ANPE, Julio Díaz, ha detallado a Europa Press que esta era una mesa "de trámite", pero con un "significado especial", ya que OCDE alertó este año a través de un informe de que "el gran problema de los centros educativos europeos está relacionado con las necesidades específicas".

"Estamos hablando de un concurso de traslados que tiene que contemplar estas cuestiones, no es de recibo que desde el año 2021 hasta el 2025 se hayan triplicado los profesores de Pedagogía Terapéutica (PT) que tienen un destino provisional, los catálogos que tenemos están desfasados, porque esas plazas se cubren por catálogo", ha denunciado.

Así, ha incidido en la necesidad de modificar el catálogo de puestos que data del año 2007 y ha denunciado que, una vez más, la respuesta de la Xunta "son evasivas", mientras que "el 95% de las quejas este curso tiene que ver con la falta de personal PT y AT". Por ello, ha instado a la Administración autonómica a "ponerse las pilas".

Otras organizaciones sindicales como CIG-Ensino ha acusado a la Xunta de "tirar balones fuera" y ha desgranado que los responsables de la Dirección Xeral de Centros e RRHH "admiten que hay muchas necesidades en los centros pero defienden que ya están dando respuesta con la bajada de ratios en infantil".

A este respecto, la CIG ha señalado que la Xunta "admite que hay muchos profesionales de PT y AL con destino provisional, pero lo achacan a que convocaron muchas plazas en las OPEs por encima de las jubilaciones".

En este contexto, ha lamentado que, "a pesar de un acuerdo unánime entre sindicatos, la Xunta no dio pie a una negociación" y ha instado a la Consellería a retirar las 187 vacantes de la orientación compartida, ya que "hay orientadores que tienen que acudir hasta a tres centros distintos".

"APENAS HUBO MODIFICACIONES"

Por su parte, el secretario general de Pública de CCOO Ensino, Borja Campos, ha detallado que en la Mesa de este martes se ha hablado del Concurso general de traslados ya mencionado y ha asegurado que "apenas hubo modificaciones con respecto a otros concursos de traslados" y ha señalado que la orden "apenas traía modificaciones".

Sin embargo, ha aprovechado la reunión para pedir también mayor dotación de personal de atención a la diversidad y la reducción de la ratio de orientación, de hecho, ha insistido en que su demanda pasa por la recomendación de la Unesco de que haya un orientador por cada 250 alumnos, al igual que han defendido otros sindicatos.

En este contexto, Campos ha reflexionado sobre "cómo la realidad de los centros docentes no es la misma ahora que hace 18 años, que fue cuando se firmó el último acuerdo de catálogos" y ha subrayado que durante estos años "afloraron muchas necesidades y alumnado certificado con discapacidad y dependencia".

Finalmente, el líder de UGT Galicia, Cristóbal Medeiros, ha insistido en destacar la necesidad de ampliar la dotación de recursos humanos en orientación, en alcanzar la proporción de un orientador por cada 250 alumnos y en retirar las plazas de orientación compartida.

Con todo, ha relatado que la Xunta "no estaba por la labor" ya que alegó que "esta no era la Mesa para tratar el tema" y no dio "una respuesta definida". Sin embargo, ha asegurado que espera que se abra la negociación en otra Mesa para que se pueda ampliar la normativa y permitir así una mayor dotación de personal de PT y AL.

HUELGA 28 Y 29 OCTUBRE

Sobre la huelga convocada por la CIG para los próximos 28 y 29 de octubre, Medeiros ha calificado de "impositiva" la actitud de la central sindical.

"Es una actitud de súmate o quédate fuera, lo normal sería llegar a un consenso en cuanto a movilizaciones, ya que con otras organizaciones se llegan a consensos", ha lamentado.

Consultados al respecto, CC.OO. ha afeado que "no los tuvieran en cuenta" para esta convocatoria y ha señalado que no se llegan a consensos sobre el formato de la huelga. Algo similar a lo que ha relatado ANPE, que ha lamentado que "no se hizo un llamamiento".