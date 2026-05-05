Sindicatos del metal de Pontevedra planean 3 jornadas de huelga más los días 19, 20 y 21, coincidiendo con Navalia

Imagen de la rueda de prensa de este martes. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

VIGO 5 May. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones sindicales UGT, Comisiones Obreras (CC.OO.) y CIG planean otras tres jornadas de huelga los días 19, 20 y 21 de mayo de no conseguir un acuerdo de convenio tras los tres primeros paros que se llevarán a cabo el 7, el 13 y el 14 de este mes.

Estas jornadas de huelga coincidirían con la organización de la Feria Internacional de la Industria Naval (Navalia), que se celebrará en el Instituto Ferial de Vigo entre el 19 y el 21 de mayo.

"Son más condiciones que el salario. Pedimos condiciones dignas", han insistido los tres sindicatos, criticando el "inmovilismo" de la patronal pese a que se solicitaron muchas mejoras que "no son económicamente un lastre".

En rueda de prensa, Xulio Fernández (CIG) ha puesto en valor la unidad de los sindicatos a la hora de convocar estas protestas, asegurando que la parte empresarial no negoció "de muy buena fe" durante los más de 10 encuentros celebrados, ya que "quiso imponerse sin tener en cuenta las propuestas" de los trabajadores.

Él ha criticado la postura de la patronal en la última reunión, desarrollada este pasado lunes, que apenas duró una hora y en la cual los empresarios redujeron su oferta de hace una semana, ha dicho.

Tanto él como Santiago García, de Comisiones Obreras, han insistido en que "son más condiciones que el salario", hablando de otros puntos del sector que quieren mejorar para hacerlo "más atractivo".

Al respecto, tras acusar de "cabezonería" a la patronal, desde los sindicatos han hablado de aspectos como la regulación de la jornada continua, para que quede reflejada en el convenio provincial, o el estrés térmico que sufren algunos empleados en ciertas fábricas.

"Es el momento. Siempre reclaman que no hay personas cualificadas para el sector", ha indicado Cristian González (UGT), pidiendo "condiciones atractivas" para que los jóvenes quieran trabajar en el metal.

González ha apuntado también a los graves accidentes laborales que ocurren en empresas del metal y a avanzar para seguir siendo un "convenio de referencia" como en el pasado porque "se está quedando atrás".

MÁS HUELGAS

Por todo ello, saldrán a la calle este jueves, día 7, en la primera jornada de huelga. La manifestación comenzará a partir de las 09.00 horas en el astillero Armón, pasando por calle Coruña, Camelias y llegando al Ayuntamiento, para luego ir hasta la Delegación de la Xunta.

Unos 33.000 trabajadores de la provincia están llamados a los primeros tres paros, a los que prevén sumar otras tras jornadas de huelga si no se llega a un acuerdo.

Ellos esperan que el 100% de los empleados secunden la huelga, ante las condiciones "muy duras" que sufre el sector.

PATRONAL

Por su parte, en un comunicado conjunto, las tres patronales del sector (Asime, Atra e Instalectra) han criticado el "bloqueo sistemático" de los sindicatos, que rechazaron una propuesta de máximos del 14,5% de subida salarial en cuatro años.

"A pesar de que, desde la parte empresarial, hemos aceptado varias propuestas sindicales y hecho varios movimientos en las últimas reuniones, en vista de que la parte sindical no ha valorado positivamente estas cesiones, nos hemos visto obligados a volver a las propuestas que presentamos en la 10a reunión, modificando la subida del 14,5% al 13% para 4 años de convenio, así como la reducción de 8 horas de jornada anual, que en lugar de aplicarse en 2027 se aplicaría en 2028", han reconocido los empresarios.

La patronal ha reivindicado su objetivo de "eliminar la incertidumbre" y "blindar" la viabilidad de la industria, lamentando que los sindicatos "aboquen a los trabajadores a un callejón sin salida".

En lo relativo a las convocatorias de huelga, desde la parte empresarial han solicitado a la Subdelegación del Gobierno y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que protejan el libre derecho al trabajo de las personas que lo deseen "e intentar evitar sucesos lamentables como los ocurridos en las últimas manifestaciones producidas en el año 2023".