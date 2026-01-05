Sindicatos reclaman políticas de la Xunta que redunden en un empleo "de calidad"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos reclaman políticas de la Xunta de Galicia que redunden en un empleo "de calidad", a raíz de los datos del paro registrado que publica este lunes el Ministerio de Trabajo.

Por un lado, UGT urge a la Xunta a que "ponga a andar" políticas activas de empleo que sean "ágiles y eficientes" para evitar que la comunidad "se descuelgue" de la tendencia del conjunto estatal.

Si bien Galicia está "en mínimos de desempleo", como valora, reclama medidas "para seguir mejorando el mercado laboral gallego tanto para garantizar el acceso al empleo como su calidad".

"Más y mejor empleo, salarios dignos, reducción efectiva del paro de larga duración, jornadas laborales más equilibradas y un marco de relaciones laborales que garantice plenamente los derechos y la dignidad de los trabajadores" son las demandas de esta organización.

"JUSTICIA SOCIAL"

Por su parte, CC.OO., si bien valora la evolución en términos cuantitativos, reivindica "mayor compromiso" de la Xunta y de las empresas para una Galicia con trabajo "de calidad, prosperidad y justicia social".

En este sentido, Comisiones pide avanzar en un modelo productivo que se base en sectores de "alto valor añadido" frente a "carencias" que persisten.

La responsable de organización y políticas públicas del sindicato, Maica Bouza, avisa que "no todos son buenos datos" ya que la creación de empleo tomando el dato del último día del año es inferior que en el Estado, "como suele ser habitual", y el porcentaje de contratos indefinidos sobre el total es "11 puntos superior en Galicia".