El sistema sanitario gallego pierde camas y presenta el dato más bajo por cada mil habitantes desde 1999

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sistema sanitario gallego pierde camas instaladas y en funcionamiento y presenta el dato más bajo por cada mil habitantes desde 1999, según la información que publica este viernes el Instituto Galego de Estatística (IGE), con cifras correspondientes a 2023 e información suministrada directamente por el Servizo Galego de Saúde.

Así, Galicia, con 33 establecementos sanitarios con régimen de internado, tiene 3,27 camas en funcionamiento por mil habitantes en 2023, el dato más bajo de la serie histórica, que arranca en 1999. Con todo, se sitúa por encima de las camas en funcionamiento por mil habitantes de España: 2,89.

La estancia media en el sistema sanitario gallego es de 6,94 días, también la cifra más baja de la serie y por debajo de los 7,11 días de media en España.

En cuanto a la capacidad instalada, entre 2018 y 2023, el sistema sanitario gallego perdió 306 camas (de 9.978 a 9.672, en torno a un -3,1%), con un pico puntual en 2020 (10.016) que se revirtió en los años posteriores. La variación año a año ha sido pequeña (del orden de decenas de camas), pero casi siempre negativa tras 2020.

Mientras, entre 2018 y 2023 se perdieron 358 camas en funcionamiento (de 8.975 a 8.617), en torno a un -4%. En este tramo destaca el repunte de 2020 respecto a 2019, seguido de descensos continuados en 2021-2023, con variaciones anuales relativamente moderadas (del orden de 20-250 camas).

Si se amplía la serie desde 2010 (9.904 camas) hasta 2023 (8.617), la reducción acumulada es de 1.287 camas, en torno a un -13%. La caída más intensa se concentra entre 2010 y 2014 (de 9.904 a 9.072), y a partir de ahí continúa un descenso más gradual hasta estabilizarse en valores algo por debajo de 9.000.

MÁS PERSONAL

Entre 2018 y 2023, el número de facultativos aumenta en 898 personas (de 5.468 a 6.366), lo que supone en torno a un +16,4%. El crecimiento es casi continuo, con un leve retroceso en 2022 respecto a 2021, que se compensa en 2023, cuando se alcanza el máximo de la serie.

El personal total (que, además de facultativos, incluye a sanitarios no facultativo, no sanitarios y en formación) aumentó en ese mismo periodo (2018-2023) en 3.873 efectivos (de 33.208 a 37.081), aproximadamente un +11,7%.

El crecimiento es casi continuo: se aceleró entre 2019 y 2021, se estabilizó en 2022 y volvió a subir en 2023, cuando se superó por primera vez la cota de 37.000 trabajadores.

MÁS QUIRÓFANOS Y ACTOS QUIRÚRGICOS

También crecieron, entre 2018 y 2023, los quirófanos, que pasaron de 283 a 287, con un máximo de 288 en 2020-2021 y ligeras oscilaciones después, siempre en torno a 285-288.

La misma evolución al alza siguieron los actos quirúrgicos, que se situaron por debajo de 291.000 en 2019. En 2020 se produjo una caída hasta 229.137 intervenciones (unos 61.000 actos menos, en torno a -21%) en relación con la desprogramación de cirugía en el contexto de la covid y a partir de 2021 se observa una recuperación progresiva: se superaron los 257.000 actos en 2021, los 274.000 en 2022 y se llegó a 292.951 en 2023, por encima del nivel prepandemia.

CONSULTAS EXTERNAS, ALTAS Y GASTO

De igual modo ocurrió con las consultas externas: entre 2018 y 2019 hubo un incremento moderado, de unos 87.000 actos. En 2020 se produjo una reducción acusada, de casi 900.000 consultas (-15-16%) y desde 2021 se observa una recuperación: se superó el nivel de 2019 en 2021 y 2022 y en 2023 se alcanzaron 6,35 millones de consultas, más de medio millón por encima del máximo pre-pandemia.

En cuanto a enfermos dados de alta, entre 2018 y 2019 las altas se situaron en torno a 335.000, casi estables. En 2020 cayeron hasta 285.090 (unas 49.000-50.000 menos que en 2019, en torno a -15%) y desde 2021 hay también recuperación: más de 300.000 pacientes dados de alta en 2021, cerca de los niveles prepandemia en 2022 y 330.454 altas en 2023, apenas un 1-2% por debajo del máximo de 2018-2019.

Por último, entre 2018 y 2023 el gasto pasó de unos 2.737 a 3.720 millones, un aumento de en torno a 983 millones (+36% aproximadamente). Cada año el gasto creció, sin retrocesos, con saltos relevantes en 2019-2021 (casi 660 millones más en dos años), que recogen tanto el impacto de la pandemia como un refuerzo posterior.