El socialista Manuel Rodríguez renuncia a la alcaldía de Coles (Ourense) tras casi 20 años en el cargo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde del municipio ourensano de Coles, el socialista Manuel Rodríguez, ha anunciado este viernes su renuncia a la alcaldía tras 19 años al frente del Ayuntamiento, una decisión que se hará efectiva en el pleno celebrado en esta misma jornada.

Tal y como recoge en un comunicado el PSOE de Ourense, Rodríguez ha explicado que se trata de una decisión "muy meditada", adoptada tras reflexionarla con su familia y con el equipo de gobierno.

El regidor deja el cargo con una "mezcla de orgullo, satisfacción y profundo agradecimiento" tras casi dos décadas. En su intervención ha agradecido el trabajo y la dedicación de todo el personal municipal, así como "el compromiso y la lealtad" de su equipo de gobierno, y ha tenido también palabras de reconocimiento para los vecinos por el apoyo y la confianza depositada durante todos estos años.

Rodríguez se ha mostrado satisfecho por el camino recorrido y ha señalado que el Coles actual es "más próspero, dinámico y solidario" que lo que encontraron al inicio de su mandato. Además, ha destacado que deja un equipo "comprometido y preparado" para afrontar los retos de futuro.

Informan también de que el ya exregidor continuará formando parte de la corporación municipal como concejal y ha expresado su confianza en la que será la nueva alcaldesa, Susana Rodríguez, a la que acompañará "con la misma lealtad y compromiso".