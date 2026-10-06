Solucionada la incidencia que afectaba a los trenes entre Santiago y Vigo: la circulación se normaliza gradualmente

Archivo - Varias personas en una estación. Foto de archivo. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La incidencia que afectaba al tráfico ferroviario entre Santiago de Compostela y Pontevedra-Vigo ha sido solucionada. Según informa Adif, la circulación tiende a normalizarse de forma gradual.

Adif había informado de que una incidencia en los sistemas de regulación del tráfico afectó a los trenes que circulaban entre Santiago de Compostela, Pontevedra y Vigo.

La avería motivó que, desde antes de las 11,00 horas, se interrumpiese la circulación ferroviaria entre la bifurcación de Angueira y Faxil. Ahora, Adif ha informado de que se normaliza de forma gradual.