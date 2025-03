Sordo (CCOO) cree que la UE construye la "casa por el tejado" en Defensa y pide un "fondo de inversiones estratégico"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general confederal de CC.OO, Unai Sordo, ha considerado que, con la articulación del fondo de la Unión Europea en Defensa, lo que se está haciendo es construir "la casa por el tejado" y ha pedido

que se articule un "gran fondo de inversiones estratégico en Europa".

"Si la Unión Europea se dedica solo a movilizar recursos para reforzar su arsenal armamentístico comprándole a Estados Unidos, en mi opinión, lo que estamos haciendo es el juego a las pretensiones de Trump", ha apuntado Sordo en declaraciones a los medios este sábado antes de participar, junto con la secretaria xeral CC.OO. Galicia, Amelia Pérez, antes de participar en la entrega de los premios 10 de marzo.

CCOO tiene la sensación de que en Europa "se construye la casa por el tejado" y, por ello, ha pedido que se articule un "gran fondo de inversiones estratégico en Europa" que sirva para afrontar los "retos en política de defensa y seguridad" y en materia de autonomía estratégica industrial energética.

Lo que pasa en el mundo, ha continuado Sordo, "es verdad que es muy grave". Estados Unidos tienen un "saldo deficitario comercial" con la UE de "más de 230.000 millones de dólares" y lo que pretende es "presionar y chantajear" a la UE para que "le compre el gas y su armamento".

Por lo tanto, autonomía estratégica "no es igual" solo a política de defensa y de seguridad y "no es solo" compra y adquisición de armamento. "Hay que tener una visión más amplia, hay que movilizar recursos. Si va a haber una suspensión temporal de las normas fiscales en Europa para que el gasto en armamento no compute efectos de déficit y de deuda pública, en nuestra opinión esa suspensión de las normas hay que ampliarlo también a todo lo que tiene que ver con la transición digital y con la transición energética", ha esgrimido.

En este sentido, ha apuntado que el sindicato "está de acuerdo" en que se movilicen recursos, pero "tienen que abordar" todos los elementos claves del proyecto de autonomía estratégica europeo.

"Si no es así, creo que Europa se va a equivocar", ha considerado Sordo, al tiempo que ha incidido en definir políticas de seguridad, de defensa y hay que escalar cómo trabajan las empresas que se dedican a estos sectores. Para ello ha puesto como ejemplo la compra de helicópteros norteamericanos en un continente donde Airbus "tienen que jugar un papel determinante" en la producción industrial.

"Por lo tanto, instamos a la Unión Europea, a los países y al Gobierno de España a que construyan la casa por los cimientos y no por el tejado, que tengo la impresión de que es lo que puede estar pasando", ha sentenciado.