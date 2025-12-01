SOS Sanidade Pública se manifestará este jueves en Vigo para "reconstruir" el Área Sanitaria

Imagen de la rueda de prensa de SOS Sanidade Pública. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

VIGO 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

SOS Sanidade Pública ha convocado una manifestación para este jueves, día 4 de diciembre, en Vigo con el objetivo de exigir la "reconstrucción" del Área Sanitaria: "Es posible hacerlo".

En rueda de prensa, el portavoz de la plataforma, Manuel Moreira, ha denunciado la situación de "crisis sanitaria" que vive el área de la ciudad olívica y Galicia en general, con "menos recursos" destinados a la Atención Primaria, que deja a ayuntamientos sin profesionales de Pediatría y a ciudadanos sin médico de familia de referencia.

También ha hablado de las listas de espera en los hospitales gallegos que, a su vez, "agrava más la situación en la Primaria, generando más consultas".

Para 2026, Moreira espera "más de lo mismo", ya que los presupuestos autonómicos presentados por la Xunta proponen "las mismas soluciones a los mismos problemas", lo que supondrá, "los mismos resultados".

Por ello, ha llamado a los ciudadanos a manifestarse el próximo jueves para reclamar la "reconstrucción" del Área Sanitaria y "revertir", entre otros aspectos, la situación del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo para "recuperarlo" para lo público.

Manuel Moreiras, que ha estado acompañado de distintos colectivos que forman parte de la Plataforma, ha solicitado distintas mejoras sanitarias como reforzar la plantilla de fisioterapias, así como la de psicólogos clínicos o las de administrativos, porque "hay profesionales en listas suficiente para hacerlo". "No hay razón para esta sobrecarga", ha insistido.

Asimismo, ha pedido un refuerzo hospitalario que permita que los pacientes atendidos en Povisa pasen a acudir a un hospital "100% público".