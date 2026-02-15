Stellantis celebra la "esencial" conexión a la muy alta tensión y confía en que se materialice "en el mejor plazo"

Archivo - La fábrica de Stellantis en Vigo. - STELLANTIS - Archivo

VIGO, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Stellantis ha recibido "con gran satisfacción" la resolución favorable del Gobierno que aprueba la conexión de la empresa a la red de muy alta tensión desde la subestación Nuevo Vigo y confía en que se pueda materializar "en el mejor plazo y en las mejores condiciones posible".

"Se trata de una infraestructura estratégica para nuestra factoría, esencial para garantizar un suministro de energía estable y fiable, que nos permitirá avanzar con determinación en la descarbonización del proceso industrial y mantener la competitividad de la planta", han valorado fuentes de la empresa este domingo.

La noticia se dio a conocer el sábado, cuando trascendió, en base a lo informado por fuentes del sector a Europa Press, que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) había resuelto provisionalmente los primeros concursos de capacidad de acceso a demanda a la red eléctrica, que permitirán así impulsar inversiones milmillonarias en el sector industrial.

El Ministerio convocó en julio estos primeros concursos de acceso de demanda a las redes eléctricas, que afectaban a ocho nudos de la red de transporte de electricidad y que, tras la retirada de varios concursantes, se ha resuelto para cinco de ellos. Uno es el de Nuevo Vigo (dotado de 182 MW y una inversión de 72 millones), para el que Stellantis ha resultado adjudicataria.

Además, el gigante automovilístico ha agradecido el apoyo de entidades sociales, económicas y políticas de su entorno "en un compromiso compartido de asegurar el futuro industrial de nuestra planta y del conjunto del sector de automoción".

ZONA FRANCA TRABAJA EN EL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE STELLANTIS

La Zona Franca de Vigo también ha celebrado la adjudicación y ha asegurado, a través de un comunicado, que la muy alta tensión "garantiza los planes de futuro" de Stellantis para su fábrica en Balaídos, además de ser un "impulso a la electrificación" y "una puerta abierta a nuevos proyectos industriales".

De esta forma, esta conexión supondra un "freno a los microcortes" en el suministro eléctrico, podrá responder a la alta demanda prevista con la llegada de la Plataforma STLA Small y acelerar la puesta en marcha de fuertes inversiones para nuevos proyectos industriales.

Para el delegado del Estado, David Regades, esta es una noticia que "confirma la apuesta por la automoción de Vigo" desde el Gobierno de España, para el que el Zona Franca, el Ayuntamiento y la dirección de la empresa han "trabajado mucho".

La entidad, propietaria del Parque Empresarial de Balaídos, ha confirmado que ya ha comenzado con los trabajos para el Centro de Transformación Eléctrica que dispondrá Stellantis. Será una subestación mixta, que ocupará aproximadamente 3.800 metros cuadrados y que servirá para adecuar la muy alta tensión a la fábrica.

Esta le permitirá funcionar con la red eléctrica actual mejorando sus capacidades y, a la vez, tener todo dispuesto para conectarse a la muy alta tensión cuando se inicie el suministro, una vez que Red Eléctrica desarrolle la red desde Atios-Pazos de Borbén hasta Vigo. El proyecto supondrá una inversión total de casi 20 millones de euros.

"ESTO ES UNA REVOLUCIÓN ENERGÉTICA"

Por su parte, el alcalde, Abel Caballero, también ha recibido como "una gran noticia" la resolución del Miteco sobre el concurso público, ya que Vigo "necesita" la alta tensión eléctrica y también Stellantis, pues la tensión media --con la que actualmente operan-- "paraliza los robots".

"Esto es una revolución energética en la ciudad", ha valorado en un audio remitido a los medios. Entre sus beneficios, ha destacado que la electricidad es "más barata" a través de este mecanismo y que

evitará las "distorsiones" en el proceso de producción de la fábrica y, por tanto, aumentará su productividad.

En este contexto, ha recordado Ayuntamiento lleva año y medio la ruta que transportará la electricidad desde Atios, en O Porriño, y quedaba por determinar dónde estaba la subestación a los efectos de cuál era la industria que se iba a provisionar "fundamentalmente".

El regidor ha indicado que él conoció la necesidad de Stellantis de una conexión a una red de mayor tensión en torno a 2013 y a la que el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "no le hizo caso". "Ya teníamos que tenerlo [el acceso]", ha reprochado.

En este sentido, ha trasladado su agradecimiento al actual Gobierno y a Red Eléctrica, compañía pública que se hará cargo del coste del acceso a la alta tensión, que se eleva a 72 millones de euros.