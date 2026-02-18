Sucesos.- Herido el conductor de un camión tras volcar en O Vicedo (Lugo)

Archivo - Ambulancia del 061 Galicia. - 061 GALICIA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un camión ha resultado herido este miércoles en O Vicedo (Lugo) tras salirse de la vía y volcar en la carretera LU-862, concretamente en el punto kilométrico 75.

Según ha relatado el 112 Galicia, se recibió el aviso a través de un servicio automático del teléfono móvil del conductor, que facilitó la localización del accidente.

Además, también se pudo escuchar al conductor implicado, quien explicó que había sufrido un accidente y que no podía salir del vehículo, pero que estaba consciente.

De este modo, se avisó a Urxencias Sanitarias, Guardia Civil de Tráfico, Protección Civil de O Vicedo y a los bomberos pero, una vez allí, comprobaron que el conductor pudo salir por sus propios medios del camión, aunque estaba herido. Con todo, el vehículo no afectó a la circulación de la vía.