OURENSE, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los equipos de emergencia han recuperado el cuerpo de un hombre fallecido que se había quedado atrapado en un agujero de la buhardilla de una vivienda en Verea (Ourense).

Tal y como ha trasladado el 112 Galicia en su boletín informativo, un particular llamó a las 20.45 horas para solicitar asistencia sanitaria para un hombre que podría estar sufriendo una indisposición en la OU-0207, a la altura del kilómetro 7, en el lugar de Cexo (Verea).

En este contexto, el 112 pasó el aviso al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061. Una vez allí, los sanitarios confirmaron que la persona se encontraba en un lugar de difícil acceso y que podría estar fallecida, por lo que solicitaron la intervención de medios de rescate para poder acceder a ella.

En el operativo participaron el GES de Celanova, la Guardia Civil y Protección Civil para facilitar el acceso y la recuperación del cuerpo.

Finalmente, los equipos de emergencia confirmaron que fue necesario liberar al fallecido.