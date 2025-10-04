Sumar Galicia impulsará una Iniciativa Legislativa Popular "por el derecho a una vivienda digna" en la Comunidad

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral de Movimiento Sumar Galicia, Paulo Carlos López, ha anunciado este sábado que su organización lanzará en las próximas semanas una Iniciativa Legislativa Popular "por el derecho a una vivienda digna" en la Comunidad.

Así lo ha anunciado este sábado en el marco de las jornadas 'Polo dereito a unha vivenda digna no noso País', organizadas por Movemento Sumar Galicia en Santiago de Compostela. Allí, ha señalado que lanzarán esta ILP "con diversos colectivos sociales".

Tal y como ha explicado, en las próximas semanas darán a conocer el texto y la comisión promotora, todo ello con la finalidad de actualizar la Ley del año 2012, "que está totalmente desactualizada".

En concreto, ha relatado que los principales objetivo son "regular los precios de los alquileres para subir el porcentaje de promoción de vivienda pública, establecer un régimen sancionador que funcione para las viviendas de uso turístico y también para hacer un mecanismo efectivo desde el punto de vista de la movilización de las viviendas vacías".

Es decir, se trata de "incorporar los aspectos positivos de la ley 12/2023 a un texto adecuado a una nueva realidad, para que la ciudadanía gallega, en especial la gente joven, pueda acceder a una vivienda digna sin tener que dejarse el 70% de su salario".

Por su parte, la portavoz de Sumar en el Congreso y presidenta de Movemento Sumar Galicia, Verónica Barbero, ha señalado que "la vivienda es hoy en día una aspiradora de riqueza de las clases trabajadoras, como extracción hacia los rentistas".

"Las políticas llevadas a cabo hasta hoy responden a la concepción errónea de que el mercado se autorregula, una concepción impulsada tanto por el PP como por el PSOE y que no está siendo contestada. Hay que abandonar las fórmulas fracasadas", ha concluido.

JORNADAS PARA "GARANTIZAR UNA VIVIENDA DIGNA"

Durante sus declaraciones ante los medios, Barbero ha desgranado que las jornadas desarrolladas este sábado en Santiago, son el tercer acto que ha llevado a cabo Movimiento Sumar Galicia con el objetivo de "garantizar una vivienda digna" para la población, en concreto, la primera fue en A Coruña y la segunda en Vigo.

Tal y como ha explicado, el objetivo principal de estas jornadas es recabar opiniones de diferentes colectivos con la mirada puesta en utilizar toda esa información para "favorecer que la vivienda en Galicia sea un derecho y deje de ser un bien para especular".

"Hoy estamos en una ciudad como Santiago de Compostela, donde sabemos la inmensa problemática que supone para los estudiantes que vienen de los pueblos, de los territorios rurales, de otras ciudades también gallegas el estar aquí en Santiago y poder estudiar y vivir durante sus estudios", ha lamentado.

"AUTÉNTICO CRIMINAL DE GUERRA"

Preguntado por la manifestación que este domingo albergará Santiago de Compostela en apoyo al pueblo palestino, el secretario xeral de Sumar Galicia ha confirmado que su formación participará con una comitiva propia para denunciar este "auténtico genocidio".

"Estamos en contra de la actitud imperialista del Gobierno genocida de Israel, queremos una solución de dos estados que viabilice que los palestinos tengan un estado propio con todas sus consecuencias. Queremos llevar a Netanyahu a los tribunales de justicia internacionales para encarcelarlo, porque es un auténtico criminal de guerra", ha aseverado.

Asimismo, ha instado al Gobierno central a que aplique "todos los mecanismos legales, económicos y políticos" que tenga al alcance "para intentar parar este genocidio".

Con todo, ha aprovechado para mostrar su rechazo al plan propuesto por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, respecto a Gaza, "un plan auténticamente colonialista, imperialista, que humilla al pueblo palestino, que no negocia con los actores o con sus interlocutores palestinos, y que simplemente quiere imponer", ha concluido.