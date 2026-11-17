Archivo - Vista aérea de la terminal de contenedores del Puerto de Vigo, a 10 de marzo de 2026, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). La terminal de contenedores del Puerto de Vigo, operada por Termavi, maneja más de 300,000 contenedores y 3.3 millones d - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El superávit comercial de Galicia se redujo un 37,37% en los nueve primeros meses del año, hasta los 4.495,1 millones de euros, según los datos del informe de comercio exterior de septiembre que publica este martes el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Así, por un lado, las exportaciones gallegas, de enero a septiembre, subieron un 1,3%, hasta alcanzar un valor de 23.377,1 millones; mientras las importaciones crecieron un 18,7%, hasta 18.882 millones de euros.

Si hace un año, en septiembre de 2025, el saldo entre unas y otras era de 7.177,2 millones, ahora ha bajado ese 37,37%, hasta 4.495,1 millones de euros. En el conjunto estatal, la cifra es negativa, con un déficit comercial que se disparó en los nueve primeros meses, hasta 53.638,1 millones de euros.

En concreto en septiembre, las exportaciones gallegas bajaron un 0,4%, hasta 2.873,9 millones de euros; y las importaciones aumentaron un 29%, hasta 2.295,6 millones, de modo que el saldo pasó de 1.106 millones hace 12 meses a 578,3 millones en la actualidad.

En el desglose del ministerio por principales sectores, de enero a septiembre, el del automóvil acumula una caída del 9,2% en las exportaciones frente al incremento del 138,1% en importaciones. Con todo, con el dato solo de septiembre, este sector se anota un alza del 4,1% en la comunidad, y el de las importaciones se sitúa en el 75,4%.

DATOS ESTATALES

Las exportaciones españolas de bienes marcaron cifras récord en el acumulado de enero a septiembre, al sumar 300.341,5 millones de euros, máximo histórico para este periodo, tras elevarse un 4,2% interanual. Por su parte, las importaciones registraron un crecimiento del 7,4%, hasta los 353.979,6 millones de euros.

La tasa de cobertura --cociente entre las exportaciones y las importaciones en porcentaje-- se situó en el 84,8% a cierre de septiembre, lo que supone 2,7 puntos menos que un año antes.

Entre enero y septiembre de este año se ha registrado un empeoramiento del déficit, tanto energético como no energético. En concreto, el déficit no energético se disparó un 61,7%, hasta los 28.618,8 millones, mientras que el déficit de productos energéticos se elevó un 6,9%, hasta 25.019 millones.

Los sectores que mostraron mayores superávit hasta septiembre fueron los de alimentación, bebidas y tabaco (11.246 millones de euros), semimanufacturas no químicas (5.063,1 millones de euros) y otras mercancías (4.978 millones de euros).

Asimismo, según ha destacado el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa en un comunicado, los países respecto a los cuales la economía española registró los mayores saldos positivos hasta septiembre fueron los de Portugal (14.862 millones de euros), Francia (13.215 millones de euros) y Reino Unido (10.281 millones de euros).

CAE EL DÉFICIT COMERCIAL CON EEUU

En cuanto a Estados Unidos, los datos de Comercio reflejan que el déficit comercial de España con este país se redujo un 1,9%, hasta los 10.586 millones de euros. Las exportaciones a EEUU se impulsaron un 7,5% entre enero y septiembre, hasta 13.546,7 millones de euros, al tiempo que las importaciones se elevaron menos, un 3,2%, hasta 24.132,8 millones.

Por el contrario, el déficit comercial con China se incrementó un 15,1%, hasta 35.511,9 millones de euros. En esta relación comercial, las exportaciones a China se incrementaron un 1,4%, hasta 6.076,8 millones, mientras que las importaciones se impulsaron un 12,9% hasta 41.588,6 millones.

EL SEPTIEMBRE CRECE EL DÉFICIT COMERCIAL 1.819 MILLONES

Sólo en el mes de septiembre, las exportaciones españolas de bienes aumentaron un 11,5% interanual, hasta los 36.159 millones de euros, máximo histórico para un mes de septiembre.

Este crecimiento se apoya, sobre todo, en los productos no energéticos, cuyas exportaciones aumentaron un 8% y aportaron 7,4 de los 11,5 puntos de crecimiento. Por su lado, los productos energéticos crecieron un 56,5% y aportaron 4,1 puntos.

"El dato de septiembre confirma que las exportaciones se están acelerando: en el tercer trimestre crecieron un 8,8% interanual, frente al 0,7% del primer trimestre y el 3,3% del segundo", ha subrayado el Departamento que dirige Carlos Cuerpo.

De su lado, las importaciones se elevaron un 14,5% en septiembre, hasta los 43.979 millones de euros, mientras que en el tercer trimestre se registró un avance del 12%, hasta los 120.065 millones.

Así, los datos de comercio exterior apuntan a que el déficit comercial en el mes de septiembre se elevó a 7.819,9 millones de euros, un 30,3% más. Esta variación correspondió a un incremento de 1.144 millones de euros en el déficit no energético y de 675,1 millones de euros en el energético. En el tercer trimestre, el crecimiento fue del 30,4%, hasta los 20.857,1 millones.

Por sectores, destacaron los superávits en semimanufacturas no químicas (859 millones de euros), otras mercancías (647 millones de euros), alimentación, bebidas y tabaco (512 millones de euros) y sector automóvil (192 millones de euros).

Según los datos de Economía, el superávit comercial con la Unión Europea aumentó hasta 1.902 millones de euros, manteniéndose de forma ininterrumpida desde enero de 2017.

Los mercados de destino donde se alcanzaron los mayores superávits en septiembre fueron Portugal (1.941 millones de euros), Francia (1.423 millones de euros) y Reino Unido (1.017 millones de euros).

SECTORES Y MERCADOS DE DESTINO

En septiembre, los sectores con las mayores contribuciones positivas a la tasa de variación anual de las exportaciones (11,5%) fueron: productos energéticos (4,1 puntos), bienes de equipo (2,1 puntos), semimanufacturas no químicas (1,3 puntos), productos químicos (1,2 puntos) y materias primas (1 punto).

Por mercados de destino, las exportaciones dirigidas a la Unión Europea-27 representaron el 64% del total y aumentaron un 10%. Por su parte, las exportaciones dirigidas a destinos extracomunitarios alcanzaron el 36% del total y aumentaron un 14% respecto al mismo mes del año anterior. Se obtuvieron máximos históricos para el mes en mercados de relevancia para España como Reino Unido, Turquía y Arabia Saudí.

Por otra parte, las importaciones provenientes de la Unión Europea-27 representaron el 47,9% del total y aumentaron un 9%.Las importaciones procedentes de orígenes extracomunitarios aglutinaron el 52,1% del total y aumentaron un 20% respecto al mismo mes del año anterior. Se obtuvieron máximos históricos para el mes en mercados de relevancia para España como China, Estados Unidos y Turquía.