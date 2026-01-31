El Supremo anula tres sentencias ligadas al Hospital de Vigo por el riesgo de que Luis Villares no fuese "imparcial"

Archivo - El magistrado del TSXG Luis Villares - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo (TS) ha anulado tres sentencias a raíz de otros tantos recursos de casación de la concesionaria del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo al considerar que hay dudas sobra la "imparcialidad" de Luis Villares, exlíder de En Marea y uno de los jueces que se pronunció como miembro de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Los tres casos sobre los que se pronuncia el Supremo en casación (en tres fallos, dos de diciembre de 2025 y el más reciente de este mismo mes de enero) tienen como origen tres sentencias diferentes emitidas el 29 de octubre de 2021 en las que se estimaban recursos de la concesionaria del Hospital de Vigo por otras tantas cuestiones.

Una de ellas estimaba su recurso contra la resolución por la que se desestimaba la reclamación sobre el pago del importe de la liquidación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente al ejercicio de 2019, al amparo de la ordenanza fiscal del Ayuntamiento de Vigo.

Este mismo juzgado compostelano estimaba otro recurso de la concesionaria relativo a una petición de compensación económica por la bajada de tarifas aplicadas a los usuarios del aparcamiento del hospital vigués en el marco de la ejecución del contrato de concesión de la obra pública de dicho centro.

Y, en tercer lugar, estimaba parcialmente otro recurso de la concesionaria sobre el derecho al cobro de los servicios prestados correspondientes al periodo entre el 1 de julio y el 25 de septiembre de 2015 (anterior al acta de puesta en marcha); el derecho de cobro por el uso e3xclusivo de una planta del aparcamiento; y el derecho al cobro por ejecución de obras adicionales en relación al equipamiento de alta tecnologías.

En los tres casos, la Xunta y el Servizo Galego de Saúde (Sergas) recurrió los fallos judiciales ante el TSXG, que en otras tantas sentencias --en las que participó Villares-- estimó los recursos y cambió el sentido de lo decidido por el juzgado compostelano. La concesionaria optó por acudir al Supremo con el foco en la supuesta falta de imparcialidad de Villares.

EL SUPREMO ADMITE LAS DUDAS

La respuesta del Supremo es admitir las dudas en los tres casos y opta por anular los fallos y retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al señalamiento para votación y fallo, y devolverlas a la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG.

El objetivo es que, previa constitución de una sala que "garantice el derecho a un juez imparcial", se dicte sentencia que resuleva el fondo de los asuntos planteados.