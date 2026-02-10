Suprimidos cuatro trenes entre Vigo y A Coruña, dos entre Vigo y Oporto, dos Ourense-A Coruña y un Vigo-Ourense

Una pantalla informativa muestra dos trenes cancelados durante la primera jornada de la huelga ferroviaria, en la estación de tren Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes, a 9 de febrero de 2026, en Madrid (España). La huelga de tres días convocada por t - Jesús Hellín - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La huelga en el sector ferroviario cuya convocatoria suspendieron UGT, CC.OO. y Semaf, pero mantienen CGT y SF, ha provocado la supresión de hasta nueve trenes este martes, según informa a Europa Press la primera de las centrales que siguen llamando al paro.

En concreto, informa de la supresión de dos trenes que debían circular entre Vigo y A Coruña, con salida desde la ciudad olívica a las 7,00 y a las 8,00 horas.

También han sido suprimidos dos servicios, en este caso en dirección contraria, A Coruña-Vigo, previstos para las 11,06 y las 12,00 horas de este martes.

La huelga afecta también con un tren suprimido entre Ourense y A Coruña (debía salir a las 6,40 horas), otro entre Vigo y Ourense (7,47 horas), uno de Vigo a Oporto (8,55 horas) y otro de Oporto a Vigo. Lo mismo ha sucedido con un servicio de Ourense a A Coruña que tenía hora de salida a las 9,55 horas.