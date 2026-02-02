Suspendida la huelga en el transporte de viajeros por carretera en A Coruña tras alcanzar un preacuerdo

Archivo - Huelga en el transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña - EUROPA PRESS - Archivo

A CORUÑA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La huelga indefinida prevista desde este martes, día 3, en el transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña ha quedado suspendida tras alcanzarse un preacuerdo entre la patronal y los sindicatos UGT y CCOO, pero que no firmará la CIG.

Así lo han informado fuentes de la central sindical nacionalista consultadas por Europa Press. Cuestionadas si la huelga se desconvoca, han concretado que está suspendida a la espera de que se lleven a cabo las asambleas de trabajadores y trabajadoras que tendrán que decidir si están conformes o no con el preacuerdo y si lo aprueban para ratificar la desconvocatoria de las protestas anunciadas.

Se trata de un preacuerdo que no firmará la CIG, han avanzado desde el sindicato, y que se produce en el marco de la mediación del Consello Galego de Relacións Laborais, con presencia de los sindicatos convocantes de los paros que se registraron en los últimos meses -- CIG, CCOO y UGT -- y de la patronal.

Ahora la desconvocatoria de la huelga indefinida queda a la espera de que se concreten las fechas de celebración de las asambleas del personal y lo que se acuerde en las mismas.

Esto después de que las centrales sindicales acordasen retrasar el inicio de la huelga indefinida en el transporte de viajeros de la provincia de A Coruña previsto para este lunes con el objetivo de facilitar la continuidad de las negociaciones y llegar a un acuerdo para un "convenio digno".

En la reunión del sábado, la patronal, según la parte sindical, trasladó una propuesta en materia salarial y una reducción de la jornada de 16 horas, aunque sin acuerdos por ambas partes en ese momento.

Como contrapartida a esta oferta y para poder seguir negociando, la patronal pidió la suspensión de la huelga durante la jornada del lunes.