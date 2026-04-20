Suspendidos nueve trenes en el eje atlántico por ausencia de maquinistas este lunes

Archivo - Andén vacío durante el segundo día consecutivo sin operativa en la Estación de Tren de Vigo de Vialia, a 6 de febrero de 2026, en Vigo, Galicia (España). Renfe ha informado de que este viernes se mantendrá la suspensión de trenes con origen y de - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Renfe se ha visto obligada a suprimir nueve servicios ferroviarios de Media Distancia en el eje atlántico previstos para este lunes, 20 de abril, debido a la ausencia simultánea de cuatro maquinistas con base en Vigo, lo que ha impedido ejecutar los turnos programados.

"La no disponibilidad de estos trabajadores, unida a la falta de aviso previo, ha dejado sin cubrir cuatro servicios, pese a los intentos de la compañía por reubicar personal", explica Renfe.

Ante esta situación, Renfe ha organizado un plan alternativo de transporte por autobús y ha reforzado la atención en estaciones.

En concreto, los servicios afectados este lunes son los siguientes:

34512 Vigo 05:08 - Coruña 07:17

9082 Vigo 08:00 - Coruña 09:29

9083 Coruña 08:00 - Vigo 09:27

9112 Vigo 10:35 - Coruña 12:04

9113 Coruña 11:06 - Vigo 12:33

9143 Coruña 14:05 - Vigo 15:42

33484 Vigo 17:16 - Santiago 18:45

12457 Santiago 19:10 - Vilagarcía 19:50

12490 Vilagarcía 20:35 - Santiago 21:15