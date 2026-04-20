Suspendidos nueve trenes en el eje atlántico por ausencia de maquinistas este lunes

Archivo - Andén vacío durante el segundo día consecutivo sin operativa en la Estación de Tren de Vigo de Vialia, a 6 de febrero de 2026, en Vigo, Galicia (España). Renfe ha informado de que este viernes se mantendrá la suspensión de trenes con origen y de
Archivo - Andén vacío durante el segundo día consecutivo sin operativa en la Estación de Tren de Vigo de Vialia, a 6 de febrero de 2026, en Vigo, Galicia (España). Renfe ha informado de que este viernes se mantendrá la suspensión de trenes con origen y de - Adrián Irago - Europa Press - Archivo
Europa Press Galicia
Actualizado: lunes, 20 abril 2026 11:40
Seguir en

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

   Renfe se ha visto obligada a suprimir nueve servicios ferroviarios de Media Distancia en el eje atlántico previstos para este lunes, 20 de abril, debido a la ausencia simultánea de cuatro maquinistas con base en Vigo, lo que ha impedido ejecutar los turnos programados.

   "La no disponibilidad de estos trabajadores, unida a la falta de aviso previo, ha dejado sin cubrir cuatro servicios, pese a los intentos de la compañía por reubicar personal", explica Renfe.

   Ante esta situación, Renfe ha organizado un plan alternativo de transporte por autobús y ha reforzado la atención en estaciones.

   En concreto, los servicios afectados este lunes son los siguientes:

   34512 Vigo 05:08 - Coruña 07:17

   9082 Vigo 08:00 - Coruña 09:29

   9083 Coruña 08:00 - Vigo 09:27

   9112 Vigo 10:35 - Coruña 12:04

   9113 Coruña 11:06 - Vigo 12:33

   9143 Coruña 14:05 - Vigo 15:42

   33484 Vigo 17:16 - Santiago 18:45

   12457 Santiago 19:10 - Vilagarcía 19:50

   12490 Vilagarcía 20:35 - Santiago 21:15

Contador

Artículos Relacionados

La Xunta cuestiona el plan de mejora en el eje atlántico al quedarse este lunes sin "2.100 plazas" por trenes cancelados

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado