Talento, cultura del esfuerzo y un sistema centrado en el estudiante, claves en la primera universidad privada gallega

Miguel Ángel Escotet defiende la "vocación" de "servicio público", pide conocer el modelo antes de rechazar la UIE: "No hacemos daño a nadie"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE), Miguel Ángel Escotet, ha dado presentado este miércoles publicamente el escudo y logotipo de la institución académica, la primera de estas características en Galicia, y que tiene en Santiago de Compostela su sede institucional y en A Coruña y Vigo los campus donde se desarrolla la actividad.

También ha sido la presentación del modelo educativo de la universidad, que nace con "vocación" de "servicio público" en su impronta, un diseño que pide conocerlo antes de rechazarlo con críticas y que, afirma, se concibe para "competir consigo" mismo, no con las demás universidades que conforman el sistema público gallego (SUG). "Nosotros no hacemos daño a nadie", ha remarcado, para censurar que haya voces que se puedan oponer a una "escuela": "Una vez que esté creada y empiece a funcionar, lo van a ver y palpar y bienvenidas las críticas".

A lo largo de una pormenorizada explicación del modelo universitario, Escotet ha subrayado algunas de las claves del modelo universitario, que sitúa la "vanguardia del aprendizaje experiencial" y que tiene el "estudiante en su centro". Así, "élite del talento" --que no económica, precisó-- y la cultura del esfuerzo son algunas de las ideas que trasladó sobre el modelo educativo.

La universidad, dijo, no estará "masificada", aunque todavía no ha concretado ni el número de estudiantes ni el coste de la matrícula hasta tener cerrados los datos con los que arrancará la institución, que irá incorporando progresivamente titulaciones (a una por año en los próximos seis) conforme a la normativa que así lo exige.

Sobre los números, ha confirmado que el 15 por ciento de los ingresos anuales irán destinados a becas para personas que no cuenten con los recursos necesarios ,pero sí con el "talento", y ha garantizado que, sin ser una sociedad mercantil que busque beneficios, la universidad será "sostenible", palabra de la que se ha declarado "creyente" en un momento de su intervención refiriéndose a una de las nuevas áreas de conocimiento en las que trabaja la institución para nuevas titulaciones.

Se trata, esgrimió, de conectar la neurociencia con la empresa, una manera "de proteger al consumidor", ya que "no es solo vender, hay que vender un producto de calidad". "Tenemos que enseñar a no despilfarrar, despilfarramos mucho en todo momento", ha remarcado el rector de la universidad, quien también advirtió de que la educación de calidad es "cara cuando es buena" y de que en esta institución se requiere "vocación" de enseñar y aprender: "No queremos ser una universidad de pago donde los títulos se regalan".

"Creo mucho en el sistema democrático, entonces creo muy poco en el autoritarismo, venga de quien venga, venga de la derecha, de la izquierda, de la Iglesia o de los infiernos", ha subrayado, para advertir de que esta universidad "no afecta al presupuesto gallego, no afecta a los ciudadanos, no pagan con sus impuestos esta universidad, al contrario, es abierta la ciudadanía".

PRINCIPALES NOVEDADES FRENTE AL SISTEMA

Entre las principales novedades del modelo educativo que plantea esta universidad impulsada por la obra social de Abanca, que bebe del mundo anglosajón y asiático, se encuentra la evaluación continua --frente a exámenes finales, que no habrá--, tres semestres --uno más que el curso público, que servirá para recuperar materias o aprovechar para un cambio de itinerario--; asignaturas troncales que permitirán la movilidad entre titulaciones --esquema de chimenea--; bilingüismo progresivo castellano-inglés; campus presencial y virtual; 'mentoring' obligatorio; y prácticas en empresas desde el inicio.

La UIE --que se financiará exclusivamente con recursos propios-- arrancará el primer curso con dos facultades: la de Administración de Empresas y Derecho, que impartirá dos titulaciones de grado --Administración y Dirección de Empresas (ADE) y Administración de Negocios Digitales (Digital Business); y la Facultad de Ingeniería y Tecnología de la Empresa, que integra otras dos titulaciones de grado, Ingeniería en Sistemas Inteligentes e Ingeniería de la Empresa (novedad en el sistema universitario español).

A ellas, se suman dos titulaciones de máster universitario en Tecnología e Inteligencia de Datos y en Dirección y Administración de Empresas (MBA); y dos máster universitarios --uno en el ámbito de la aplicación de la neurociencia a los procesos de conducta del consumidor y marketing y el segundo como doble grado en el área digital y nuevas tecnologías aplicadas al ejercicio del derecho--.

Junto con esto, en proceso de verificación para su inicio en el próximo curso, en el 2022-2023, se implantarán los programas de doctoramiento en Data Science y Sistemas de Información, y en Economía y Empresa. Progresivamente, en los próximos cursos se incorporará una nueva facultad y titulaciones de grado, posgrado y doctoramiento.

"RIGOR Y ACCESO EN LA PERMANENCIA"

Miguel Ángel Escotet ha destacado que otro elemento que "no es común" en el sistema universitario será "el rigor muy grande para el acceso y para la permanencia". En este sentido, no solo se medirá la nota para entrar, sino que habrá pruebas específicas --incluidas personalizadas-- para poder acceder.

Del mismo modo, ese "rigor" se extenderá a la permanencia en la universidad, de manera que los alumnos deberán contar con un índice ponderado de las calificaciones que sea superior a 6 en el grado y a 7, en el posgrado. "No es un tema menor", ha remarcado.

Y es que, en palabras de Miguel Ángel Escotet, que apeló a la "vocación" tanto de aprender como de enseñar y en la doble dirección, ha avisado que esta universidad requerirá "estudiantes a tiempo completo" y con "dedicación exclusiva".

En este sentido, ha señalado que "no solo se cuentan las horas de clase" y los créditos obligatorios, sino otras actividades que tienen que ver con las enseñanzas. De hecho, ha subrayado el modelo de 'practicum', con aulas en las empresa, y en el que no valdrá unicamente la presencialidad, sino superarlas de forma positiva, de lo contrario "el castigo es volver a hacerlo": "Nuestra concepción es que sea para el bien del que se está formando, un contacto con el mundo real".

"LA CULTURA NO SE IMPONE, SE ABRAZA"

Una de las cuestiones que resaltó en su intervención es la experiencia "internacional, bilingüe y multicultural". Preguntado por si se tendrá en cuenta el idioma propio de Galicia, toda vez que solo se refirió al castellano e inglés, ha apuntado que las dos lenguas que se van a emplear de forma vehicular son las mencionadas, pero se va a "promocionar" las demás, incluido el gallego, "como no puede ser de otra forma".

"Uno tiene que abrazar la diversidad, sin complejos", ha remarcado en su intervención, en la que subrayó que la "cultura no se impone, se abraza".

CONSEJO RECTOR

En el acto se presentó el logotipo y la filosofía del mismo: "una universidad de Galicia para el mundo, ubicuos --accesibles desde cualquier momento y lugar--, "buenas prácticas éticas y estéticas", ilusión, innovación e internacionalización". Y una "e" que también es la de "educar pensando en las personas, estudiantes: escuchamos para ser excelentes".

En la sala también se dio cita el consejo rector: el secretario general, Pedro Otero, y el vicesecretario general, José Luis Vilanova. Asimismo, asistieron las profesoras doctoras Anabel Caneda y Ana Conde, y el doctor ingeniero Eladio Dapena, encargados de coordinar la implantación de las distintas titulaciones.