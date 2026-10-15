Tellado se perfila para volver a encabezar la lista del PP de A Coruña y Prado afirma que sería "un orgullo"

Archivo - Tellado, con Feijóo, Rueda y Prado en un acto en Galicia. - César Arxina - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP gallego trabaja, con el permiso del líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, quien se reserva la última palabra sobre los equipos de las elecciones generales, en articular unas candidaturas en las que pesará la "experiencia" pero también habrá "renovación", y en las que el secretario general del partido, Miguel Tellado, se perfila como cabeza de cartel al Congreso por A Coruña, puesto que ya ocupó en 2023.

Dirigentes del partido del ámbito provincial y autonómico consultados por Europa Press coinciden en que Tellado será el uno por A Coruña, un hueco que tiene reservado con la única salvedad de que Feijóo decidiese incorporarlo a la candidatura de Madrid, aunque los puestos en la misma podrían estar más ajustados.

Y si en A Coruña se da por hecho a Tellado como número 1 al Congreso, o la presencia de nuevo de Álvaro Pérez, uno de los miembros del núcleo duro del presidente popular, en puestos de salida, la continuidad también parece que será la premisa en Lugo, donde Francisco Conde tiene todas las papeletas para volver a liderar la lista de la Cámara baja.

En Ourense, pese a la polémica del episodio del gas pimienta en el Congreso, también se da por hecho la presencia en la lista de Ana Vázquez, a quien Feijóo respaldó de forma expresa, y de quien se considera que tiene 'tirón' electoral.

A otros nombres --en el foco ha estado el de Celso Delgado, que al igual que Ana Vázquez, lleva muchos años en las Cortes-- les podría tocar renovación, pero también habrá cambios en las listas del Senado, lo que facilitaría el encaje.

En cuanto a la coyuntura de Pontevedra, los equipos del PP ya sufrieron ajustes y habrá renovación necesariamente en el uno al Congreso dado que la exministra Ana Pastor, quien ocupó este puesto en las últimas generales, ha dejado la política. La incógnita, en este caso, se sitúa en el cabeza de cartel, pero se augura la continuidad de Irene Garrido y de Pedro Puy.

EL PPDEG NO DARÁ "GRANDES SORPRESAS"

En este escenario, preguntada sobre las candidaturas en una rueda de prensa este jueves, la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha evitado dar nombres y ha intentado sortear las preguntas de los periodistas trasladando que "las candidaturas del PP se decidirán en los órganos competentes del partido" y serán trasladadas "cuando sea el momento oportuno".

Los distintos cuadros del partido tienen la vista puesta en la semana próxima, mientras Prado ha aprovechado una rueda de prensa en la que ha reivindicado que Galicia sea "motor de cambio" el 29-N, para esgrimir que, frente a los "agravios" del "sanchismo", la comunidad "está bien defendida" en el Congreso y en el Senado "gracias al trabajo incansable" de los representantes populares.

Ante la insistencia de los medios de comunicación en relación a las listas del PP, ha ido un paso más allá y ha afinado que el PPdeG es un partido que "no suele dar grandes sorpresas". "Somos un partido previsible y, en esa previsión entra la combinación de renovación y experiencia, que espero que sea la tónica general", ha anticipado la dirigente autonómica.

"UN ORGULLO"

Más allá, sobre el hecho de que Tellado suene como cabeza de lista de A Coruña, ha replicado que para los populares gallegos es "un orgullo" que vaya en sus listas.

Ha añadido que el propio Feijóo es gallego y que hay "mucha sangre gallega" en las filas del PP estatal. "Para nosotros eso es muy importante. Esperemos que cuando gobiernen los gallegos que tienen a Galicia en la cabeza y en el corazón acaben los recortes y agravios, que Galicia deje de ser una comunidad de segunda y se atienda a todas nuestras demandas", ha aseverado.

"RECONSTRUCCIÓN NACIONAL"

En su intervención, Prado ha indicado que que el 29N tocará elegir "entre delincuencia y decencia", además de considerar que "lo único bueno que hizo" Sánchez durante este mandato ha sido "convocar elecciones".

En todo caso, ha enfatizado que el 29N marcará "el inicio de la reconstrucción nacional, al tiempo que ha criticado que "los independentistas gallegos", en referencia al BNG, "apoyen al Gobierno centra a cambio de nada para Galicia, manteniéndose en ser los del no a los gallegos y gallegas".