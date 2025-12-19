Tellado tacha a Gallardo de "candidato de paja" de Sánchez y augura al PSOE "un desastre" en Extremadura

Archivo - El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ofrece una rueda de prensa en la sede del PP, a 4 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha tachado al candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, de "candidato de paja" de Pedro Sánchez y ha augurado a los socialistas "un desastre" en los comicios que se celebran este domingo.

En una intervención ante la junta directiva del PPdeG, que se ha celebrado este viernes en Santiago de Compostela, el número dos de los populares ha reprochado al presidente del Gobierno que hiciese el balance anual este lunes antes de que se celebren las elecciones extremeñas "para no responder del desastre que va a cosechar el PSOE".

Para Tellado, "el único responsable" no será "el mal candidato que han elegido, el procesado Gallardo", sino que será "Pedro Sánchez y toda la corrupción que rodea al Gobierno".

"Los extremeños van a decirle a Sánchez y a su candidato de paja lo que piensan de su corrupción, de su machismo y de los ataques a la igualdad entre españoles; lo que piensan de tanto ladrón, de tanto acosador, de tanto encubridor y de tanto enemigo de la democracia", ha aseverado.