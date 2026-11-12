Tellado tilda de "indecente" a Marlaska y defiende la actuación policial ante una huelga cuyo resultado ve "flojo"

El secretario general del PP y cabeza de lista al Congreso por la provincia de A Coruña, Miguel Tellado, junto a otros candidatos y candidatas a la Cámara Baja y al Senado - ÍÑIGO ROLÁN

A CORUÑA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP y cabeza de cartel al Congreso por A Coruña, Miguel Tellado, ha calificado de "bastante débil y flojo" el resultado de la huelga general que vivió España este miércoles. Al tiempo, ha defendido la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y ha tildado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de "indecente".

Así lo ha trasladado desde la ciudad de A Coruña, donde ha sido preguntado sobre la orden de Marlaska de abrir una investigación por las cargas policiales registradas en la huelga general y de que no se use gas lacrimógeno en los dispositivos de control de manifestaciones.

"Tenemos un ministro del Interior indecente que hace mucho tiempo que ha demostrado que no está a la altura del cargo que ocupa y que, desde luego, no reúne los mínimos de dignidad que sí tienen los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en nuestro país. Yo respeto la actuación de los agentes y no voy a contribuir a esa polémica estéril", ha sentenciado.

Más allá, el dirigente popular ha identificado la huelga general con "una huelga electoral" y ha subrayado que es "una huelga electoral", además de subrayar que fue secundada por CC.OO. y UGT, pero no por otras organizaciones sindicales como CSIF y USO que, ha recalcado, "advirtieron de su elevado contenido electoral".

El resultado, ha valorado, fue "bastante débil, bastante flojo" pese "al empeño" que, a su juicio, "los partidos de la izquierda mantuvieron durante los días previos". También ha enfatizado que, igual que quien quiere secundar el paro tiene derecho, los que eligen ir a trabajar también lo tienen.

Tellado ha rememorado "la imagen bochornosa en la que se ve cómo unos piquetes, en la ciudad de Barcelona, levantaban a un anciano con su andador de un bar y lo expulsaban simple y llanamente por querer cerrar un bar cuyo que libre y democráticamente su dueño había decidido abrir". "Eso no puede suceder en una democracia moderna y madura", ha apuntado.

A renglón seguido, ha aludido a que en la pasada jornada se registraron "disturbios", a su juicio, "condenables", y ha ejemplificado con la "agresión" de dos jóvenes de Nuevas Generaciones mientras se encontraban en la sede del partido en Barakaldo. Al respecto, ha afirmado que aún está "esperando escuchar a Pedro Sánchez condenar esos actos de violencia".

LA DECISIÓN: DE UN JUEZ

En todo caso, ha afirmado que no espera "nada" de "quien nunca debió haber sido presidente del Gobierno". Y ha vuelto a defender a los agentes de la Policía para recalcar que "son agentes del orden que tienen como misión garantizar la seguridad ciudadana y que, a veces, se ven obligados a intervenir ante determinados hechos inasumibles en democracia".

"Yo no sé si han visto las imágenes de ayer por la noche de Barcelona. Era el resultado de una batalla campal. Yo separaría: una cosa es la gente que sale a la calle a manifestarse y a defender sus derechos de forma pacífica, pero los violentos tienen que encontrarse enfrente a las fuerzas y cuerpos de seguridad porque no se puede permitir que se destroce una ciudad", ha enfatizado.

En este punto, se ha reafirmado en que al PP le van a encontrar "siempre" defendiendo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que "cumplen con su deber", y ha recalcado que "lo que no es de recibo es que los piquetes en ningún lugar de España decidan reventar o quemar mobiliario urbano", ya que "es ilegal".

En este tipo de coyunturas, ha añadido que si hay alguna acción "en la que algún agente se haya excedido" es a un juez "al que le corresponde determinarlo". Mientras tanto, se ha reafirmado en que los dirigentes que representan "a la sociedad española" tienen que "dar su respaldo" a quienes trabajan "para garantizar el cumplimiento de la ley".

"Y mientras esto sea así, nosotros siempre respaldaremos el trabajo de los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional", ha aseverado.

"DESCALIFICACIONES" DE LOS SINDICATOS

Tellado también ha sido preguntado por los insultos que le han dirigido líderes sindicales como Unai Sordo (CC.OO.) y Pepe Álvarez (UGT)-- "gañán" e "imbécil"--, y ha descartado "siquiera considerarlas". "Creo que esas descalificaciones surgen de la frustración al ver que la convocatoria política que hicieron no consiguió los resultados que esperaban", ha apostillado.

"Les habrán llamado y les habrán dicho: regular, regular. Entiendo su malestar y habrán pensado que pagarlas conmigo era la mejor solución. Nada que decir, nosotros estamos trabajando para unir el voto de la sociedad española. Creo que lo primero es unir el voto de esa inmensa mayoría de españoles que quieren un cambio, un país mejor, y dejar atrás toda esa etapa de corrupción", ha advertido.

"Millones de españoles que probablemente ayer se preguntaban dónde habían estado los sindicatos UGT y CC.OO. durante los últimos ocho años cuando los trabajadores perdían poder adquisitivo, o el precio de la vivienda se disparaba. Yo creo que ayer muchos españoles decían, coño, ¿esta gente dónde había estado durante todo este tiempo?", ha zanjado.