Tellado ve al PSdeG "en peligro de extinción" y critica el "papelón" del BNG como "una extensión más del socialismo"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, en la junta directiva del PPdeG junto al presidente de los populares gallegos, Alfonso Rueda, y la secretaria xeral, Paula Prado. - PPDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado que el PSOE en Galicia está en "peligro de extinción", mientras que ha criticado el "papelón" del BNG como "una extensión más del socialismo".

Así lo ha manifestado el número dos de los populares en su intervención ante la junta directiva del PPdeG, celebrada este viernes en Santiago, donde ha subrayado que los socialistas en Galicia "cada vez son menos y pintan menos".

"Miremos hacia donde miremos, el PSOE se desdibuja; y aquí en Galicia más", ha manifestado Tellado, que tras recordar que en las pasadas elecciones autonómicas el PSdeG obtuvo nueve diputados, ha augurado que en los siguientes comicios el Grupo Parlamentario Socialista "va a caber en un Peugeot como el que Pedro Sánchez utilizó para las primarias".

"Porque van a menos, se hunden, de la mano de Besteiro y de Pedro Sánchez está en peligro de extinción", ha aseverado antes de poner el foco en el BNG, al que ha reprochado que hay "otros socios" del Gobierno que "al menos hacen un poco de teatro para disimular", pero a los nacionalistas gallegos "ni les preguntan si va a seguir apoyando a Pedro Sánchez porque todo el mundo lo da por hecho".

"El BNG está abonado al Partido Socialista, porque no le queda más remedio y porque Galicia le importa más bien poco. Son como una extensión más del socialismo, un satélite que nunca se va a despegar de ese planeta de la corrupción masiva que es el PSOE de Sánchez", ha remarcado.

En esta línea, Miguel Tellado ha reprochado al Bloque que no se haya "separado" del PSOE "ni en la Diputación de Lugo", donde "siguen gobernando en coalición con el partido del denunciado por acoso y encubierto por toda la plana mayor del PSdeG", en referencia a José Tomé.

Por eso, ha tachado al BNG como un "bloque de cinismo, de cemento armado, integrado en el muro de la resistencia de Pedro Sánchez". Es ahí, ha añadido, donde "van a acompañar" al presidente del Gobierno en "su caída a los infiernos" en la "tormenta perfecta de corrupción, de machismo y de extorsión que se los está llevando por delante".

"GRAN FAMILIA" DEL PPDEG

Además, durante su intervención, el secretario general de los populares ha reivindicado la "gran familia" del PPdeG, un ejemplo, ha dicho, de un gobierno "que funciona" con un "magnífico capitán, Alfonso Rueda".

Así, ha subrayado que las últimas encuestas que otorgan una nueva mayoría absoluta al PPdeG son fruto de "un trabajo duro, discreto, humilde y continuado" en la "defensa de los gallegos".

En este sentido, Tellado ha puesto en valor la aprobación de los presupuestos autonómicos, con "nuevas rebajas fiscales y mejores servicios públicos".

"El PP tiene el respaldo abrumador de los gallegos cada vez que se les cita a las urnas. Somos refugio, somos escudo y somos salvavidas de los gallegos frente a esa coalición de partidos que malgobierna España", ha enfatizado.