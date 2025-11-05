El temporal deja casi 200 incidencias en Galicia, en una jornada con vientos de más de 150 km/h y fuertes lluvias

Archivo - Varias personas con paraguas durante el paso de la borrasca ‘Aline’, a 19 de octubre de 2023, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). La borrasca Aline, la primera considerada de impacto de esta temporada, se ha hecho notar en San - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El temporal ha dejado casi 200 incidencias entre las 00,00 horas y las 18,00 horas de este miércoles en Galicia, en una jornada la que se han registrado vientos de más 150 kilómetros por hora y fuertes lluvias.

En concreto, entre este periodo de tiempo, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias ha contabilizado 199 incidencias relacionadas con los episodios meteorológicoas adversos que afectan a la comunidad.

Las tipologías más repetidas han sido las relacionadas con la presencia de obstáculos en las carreteras: árboles o ramas (110), cables (21), tierra o piedras (11) o bolsas de agua (7).

En cuanto a las provincias, las más afectadas han sido A Coruña (74) y Pontevedra (55), seguidas de Lugo (34) y Ourense (32).

INCIDENCIAS DESTACADAS

En las últimas horas, el 112 ha destacado un aviso recibido por parte de los servicios de mantenimiento de la carretera desde el kilómetro 2 de la PO-11, a la altura de Lourizán (Pontevedra).

En concreto, sobre las 14,15 horas, se informó de que estaba entrando agua en la carretera, lo que obligó a cortar uno de los carriles de circulación.

Poco después la Guardia Civil de Tráfico informó de que la carretera estaba cortada en ambos sentidos hasta que pasase la marea viva.