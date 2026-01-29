El temporal obliga a suspender varios servicios ferroviarios en Galicia y Renfe prepara alternativas

Archivo - Renfe ofrecerá alternativas por carretera ante la suspensión de líneas por el temporal - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Renfe habilitará este jueves alternativas por carretera ante la suspensión en Galicia de varios servicios a causa del temporal, que mantiene una nueva jornada de avisos meteorológicos (de carácter amarillo y naranja), fundamentalmente por los fuertes vientos.

Fuentes de Renfe han trasladado a Europa Press que los servicios que se prestarán por carretera serán en la línea de A Coruña-Ferrol, el servicio de con salida a las 18.32 a las 23.05; Ferrol-Coruña con salidas a las 17.41 y a las 20.36; el de A Coruña-Monforte de las 19.25 (forma parte de la línea A Coruña-Lugo) y el de Ourense-A Coruña de las 19.50, también integrado en la línea Lugo-A Coruña.

Asimismo, en ancho métrico, el nivel II de alerta por viento afectará a los servicios de media distancia Ribadeo-Ferrol de las 18.40, Ferrol-Ribadeo de las 19.05 y el Ortigueira-Ribadeo de las 16.49 horas. A su vez, el cercanías Ortigueira-Ferrol con salida a las 18.40 y el mismo trayecto con sentido opuesto de las 20.05 horas.

Respecto a estos últimos, Renfe informa de que ofrecerá alternativas de transporte por carretera "siempre que las circunstancias no lo desaconsejen".