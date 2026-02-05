VIGO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El temporal que afecta a Galicia en esta jornada ha motivado que un vuelo Air Europa que cubría el trayecto entre Madrid y Vigo tuviese que regresar a la capital estatal.

Fuentes de Aena han explicado a Europa Press que este avión que tenía previsto aterrizar en Vigo en la mañana de este jueves fue desviado a Madrid.

Además, en la jornada del miércoles, un vuelo comercial, un Binter que enlazaba Gran Canaria y Vigo, fue desviado a Santiago de Compostela.

AFECTACIÓN AL TRANSPORTE MARÍTIMO

El temporal que se registra en Galicia también ha provocado incidencias en el transporte marítimo. Así, ante las predicciones meteorológicas adversas, navieras como Mar de Ons han informado de que el servicio regular entre Cangas y Vigo se prestará cada 30 minutos para adecuar la velocidad de los buques a las inclemencias meteorológicas entre las 07,00 y las 10:00 horas.