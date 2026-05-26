Tercer día de huelga de la recogida de basura en Vigo, con casi 900 toneladas de residuos sin retirar

Basura acumulada fuera de los contenedores, a 26 de mayo de 2026, en Vigo, en la tercera jornada de huelga en la concesionaria del servicio de recogida. - Adrián Irago - Europa Press

VIGO 26 May. (EUROPA PRESS) -

La huelga del servicio de recogida de basura en Vigo cumple este martes su tercera jornada y ya son, según las estimaciones del comité, unas 840 toneladas de residuos (orgánico y residuos para reciclaje) las que se acumulan en las calles de la ciudad.

Este martes nuevamente los trabajadores de la concesionaria, FCC, han salido a la calle en manifestación para reclamar un convenio digno y han acabado la marcha frente al Ayuntamiento, donde una representación de la plantilla ha sido recibida por el concejal de Fomento, Javier Pardo.

El encuentro se produjo después de que el propio comité hubiera solicitado al Ayuntamiento que mediara en el conflicto y que instara a la empresa a sentarse a negociar "sin chantajes". "La postura de la empresa es absolutamente irresponsable", ha señalado este martes el presidente del comité, Suso Diz.

Tras la reunión con Pardo, fuentes sindicales han trasladado que el concejal "se ha limitado a anotar las reivindicaciones del personal", por lo que los trabajadores esperan que haya movimientos próximamente. Por parte del Ayuntamiento, no se ha trasladado públicamente, de momento, ninguna valoración ni posicionamiento al respecto de este conflicto.

Según ha recordado Suso Diz, el comité mantiene como "línea roja" la jubilación parcial, a la que no están dispuestos a renunciar y de la que disfrutan desde hace más de 20 años, así como la actualización salarial acorde con el IPC.

Por lo pronto, en la noche de este martes los trabajadores volverán a reunirse para el sorteo de los servicios mínimos de las próximas jornadas, y decidirán nuevas movilizaciones. El comité planteará una nueva manifestación para este miércoles.