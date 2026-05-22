Toda la oposición rechaza la cuestión de confianza de Jácome para aprobar los presupuestos en Ourense

OURENSE, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Toda la oposición ha rechazado otorgar la confianza al ahora alcalde en funciones de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, para aprobar los presupuestos del Ayuntamiento de Ourense para este año 2026, abriéndose así el plazo de un mes --hasta el 22 de junio-- para que los partidos presenten moción de censura.

En concreto, los 15 concejales de PP, PSOE y BNG han manifestado su "no" a dar confianza al regidor --que ha contado con 9 votos favorables de los ediles de su partido, Democracia Ourensana-- durante el segundo pleno extraordinario celebrado este viernes, tras el convocado esta misma mañana, en el cual PP, PSOE y BNG rechazaban el expediente, dando paso al regidor a someterse a la cuestión de confianza.

El proyecto ha sido votado esta mañana con el rechazo de toda la oposición, por lo que no pudo salir adelante. Durante la primera sesión plenaria, BNG (con cuatro ediles) y PP (siete) pidieron retirar el expediente al carecer de un informe "preceptivo" de Intervención, pero el voto en contra del PSOE (con cuatro ediles, dado que faltaban la portavoz y Francisco Rodríguez) y de Democracia Ourensana (10) facilitó que continuase el debate.

Según recoge la normativa, al estar la cuestión de confianza vinculada a la aprobación de presupuestos, si en el plazo de un mes no se presenta una moción de censura con un candidato alternativo a la Alcaldía, el expediente quedaría aprobado inicialmente y sometido a posibles alegaciones.