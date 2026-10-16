La toma de muestras de la nueva fase del proyecto Xenoma Galicia arranca este lunes en el área sanitaria de A Coruña

Proyecto 'Xenoma Galicia'. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Xunta iniciará la próxima semana la toma de muestras de la nueva fase del proyecto Xenoma Galicia en los ayuntamientos correspondientes al distrito sanitario de A Coruña.

Las extracciones de sangre comenzarán en el Hospital Universitario de A Coruña el lunes, día 19, para aquellas personas que recibieron el SMS de participación. Se prolongarán hasta el 3 de diciembre.

El horario para asistir a la extracción, con cita previa, será de 15.30 a 18.30 horas y no es necesario acudir en ayunas. El personal sanitario informará de todo el proceso durante la toma de muestras a los participantes en el estudio de investigación.

Para esta nueva recogida de muestras, fueron enviados, de forma aleatoria, 4.884 mensajes SMS de invitación a personas del distrito. El objetivo es alcanzar la participación de 977 personas.

DETECCIÓN DE PATOLOGÍAS

Tal y como recogen en un comunicado, el proyecto Xenoma Galicia ha analizado hasta ahora 3.112 muestras biológicas. En concreto, 1.037 muestras de sangre en el primer piloto del proyecto, 796 de saliva en el segundo piloto y ahora, con la primera fase del proyecto en marcha, fueron analizadas 1.279 de los voluntarios de los primeros distritos participantes.

El análisis de las muestras de estos 1.279 participantes de la fase 1 posibilitó encontrar 25 casos positivos más para las patologías cribadas. Concretamente, 14 participantes dieron positivo en cáncer de mama y ovario hereditario, dos participantes dieron positivo en síndrome de Lynch, y nueve en caso de hipercolesterolemia familiar.

En total, hasta el momento se detectaron 53 positivos: 19 del piloto de sangre, nueve del piloto de saliva y 25 en lo que se lleva de fase 1. De ellos, 30 positivos son de cáncer de mama y ovario, siete positivos para el Síndrome de Lynch, un positivo tanto para cáncer de mama y ovario hereditario como para Síndrome de Lynch y 15 positivos en hipercolesterolemia familiar.

Hasta el momento, ya fueron recogidas muestras en los ayuntamientos de los distritos sanitarios de Ourense, de Verín, de O Barco de Valdeorras, de A Mariña, de Monforte de Lemos, de Santiago de Compostela, de Barbanza, de Ferrol y de Vigo. Actualmente se están llevando a cabo las extracciones en los distritos de Lugo y de Cee, y próximamente se abrirá también la participación a personas de los distritos de Pontevedra y de O Salnés.

CLIMATIZACIÓN DE CENTROS DE SALUD DE FERROL

Por otra parte, la Xunta de Galicia ha publicado en el Portal de Contratos Públicos de Galicia la licitación, por un importe conjunto de 268.904,68 euros, de las obras de mejora de la climatización y ventilación en los centros de salud de Serantes y Fontenla Maristany, pertenecientes al área sanitaria de Ferrol.

Se trata de dos contratos independientes, con un presupuesto de 102.452,24 euros para la actuación en el centro de salud de Serantes y de 166.452,44 euros para el centro de salud de Fontenla Maristany.

En un comunicado destacan que, al realizarse los trabajos en centros en funcionamiento, las obras se adaptarán en todo momento a los horarios laborales y a las necesidades del servicio, garantizando la actividad asistencial como prioridad.

Las empresas interesadas en este procedimiento tienen hasta el 5 de noviembre para presentar sus ofertas.

En el caso del centro de salud de Serantes, el contrato tiene como objeto la dotación de un sistema de climatización y ventilación para el edificio.

Por otra parte, en el caso del centro de salud Fontenla Maristany, el expediente tiene como objeto la instalación de un nuevo cuadro eléctrico para las unidades exteriores de climatización, situado en el patio exterior del primer piso. También la instalación de nuevos cuadros eléctricos para el primer, segundo y tercer piso, para la alimentación de las unidades interiores de climatización y de los recuperadores de calor de nueva instalación, así como las líneas eléctricas de alimentación correspondientes.