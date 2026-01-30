Tormentas dejan más de 300 rayos en Galicia en 24 horas y vientos de 127,8 km/h en Carballeda de Valdeorras

Varias personas intentan sujetar sus paraguas en medio del temporal esta semana. - Álvaro Ballesteros - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El temporal continúa presente en la comunidad gallega, con lluvias, vientos, nieve en las zonas de montaña y también tormentas que han dejado más de 300 rayos (302) en las últimas 24 horas.

Así lo recoge en su web Meteogalicia, que también refleja fuertes vientos, que alcanzaron los 127,8 kilómetros por hora en Lardeira (Carballeda de Valdeorras - Ourense).

En cuanto a las tormentas, ya se han producido también en días pasados y el 112 volvía a advertir esta tarde que pueden llegar acompañadas de precipitaciones y granizo. El servicio de emergencias también incidía en que los litorales de A Coruña y Pontevedra continúan en alerta.

Además de cortes de luz --en la pasada jornada en Santiago uno afectó a varios centenares de vecinos--, las fuertes tormentas han dejado daños en otras localidades.

Este viernes, por ejemplo, el Ayuntamiento de As Neves ha informado de importantes daños en el alumbrado de la localidad, cuya reparación, calcula, puede ascender a casi 54.400 euros. El Ayuntamiento ha trasladado que trabaja para reponer más de 200 luminarias, además de cableado y cuadros eléctricos dañados por los temporales de los días 22 y 23.

AFECCIONES EN VÍAS

El temporal también ha afectado al transporte de ría en Galicia y la nieve ha ralentizado el tráfico en zonas de montaña, como Pedrafita do Cebreiro (Lugo).

Y la A-52 también ha sufrido los efectos de las nevadas. De hecho, la nieve ha obligado a embolsar camiones en la A-52 a la altura de Puebla de Sanabria (Zamora).