Torrado (PSdeG) apela a "no instrumentalizar" el canal antiacoso y se muestra convencido que Inés Rey ganará en 2027

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, ha apelado a "no instrumentalizar" el canal antiacoso habilitado por el Partido Socialista y se ha mostrado convencido de que la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ganará las elecciones en 2027.

El dirigente socialista se ha pronunciado de este modo en una rueda de prensa ofrecida este viernes en la sede autonómica del partido, un día después de que transcendiese que dos exconcejalas de la ciudad herculina han denunciado por esta vía interna a la regidora por supuesto acoso laboral, unas denuncias que Inés Rey calificó de "ajuste de cuentas" por no haber repetido en las listas.

Preguntado al respecto, Torrado ha asegurado que la dirección del PSdeG no tiene constancia en este momento de la denuncia presentada por esta herramienta y ha diferenciado este caso del que afecta al regidor de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, que fue denunciado por una edil por supuesto acoso laboral después de que ella misma sufriese supuestamente acoso sexual por otro concejal, que dimitió en 2024.

Sobre este asunto, además, fuentes del PSdeG han recordado que, en el primero de los casos que saltó, la denuncia por supuesto acoso sexual contra el que era presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, la dirección del PSdeG tuvo constancia a través de la confirmación de Ferraz. En el segundo, el que afecta al regidor de Barbadás, la propia víctima acudió a la dirección provincial del partido, además de poner en conocimiento del canal antiacoso los hechos; mientras que en este caso, inciden, en el partido en Galicia aún no ha sido informado.

En la rueda de prensa, además, Torrado ha sostenido que la dirección del PSDeG debe focalizar este asunto a través de "tres cuestiones clave" como son el "cumplimiento riguroso y estricto" del procedimiento que "no permite especular"; "apartar siempre el foco de las víctimas y las personas denunciantes" y "no instrumentalizar ni a las víctimas ni el procedimiento".

También preguntado por la gobernabilidad en la ciudad tras la crisis que abre esta denuncia, en un contexto en el que el PP ya ha pedido la dimisión de la regidora, Torrado ha sostenido que no es a él quien le correspondes analizar este asunto. "Lo que sí se es que quien no gobierna es el PP y no va a gobernar. Y viendo al portavoz que tienen, mucho mejor que no lo hagan", ha apuntado.