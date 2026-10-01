Torrado (PSdeG) a Caamaño: "Tiene 425.942 razones para replantearse si es capaz de gestionar la sanidad gallega"

Julio Torrado comparece ante los medios. - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Sanidade del Grupo Socialista, Julio Torrado, ha advertido de que Galicia "viene a sumar un nuevo récord negativo, y ya van cuatro años, en una Consellería, a cuyo titular, Antonio Gómez Caamaño, ha trasladado que "tiene h 425.942 razones (tantas como personas "esperando por una cita hospitalaria" en la comunidad) para replantearse si es capaz de gestionar la sanidad gallega".

Conocido el balance de actividad asistencial en los hospitales gallegos entre enero y junio de este año, Torrado ha afeado que "hay 50.000 personas más en espera que en el último cómputo", antes de advertir que las listas de espera hospitalaria de las que informó en la pasada jornada Sanidade "dan la medida del fracaso en la gestión de la sanidad por parte del PP".

Además, ha censurado que la Xunta se centre en responsabilizar de la situación al Gobierno de Pedro Sánchez y a la huelga del Estatuto Marco, y ha sugerido que el Ejecutivo autonómico "está interesado en que el sistema no vaya tan bien para poder promover otros modelos sanitarios y para poder utilizarlo en una guerra partidista en la que todo les vale".

Un día después de que Caamaño afirmase que las cifras del primer semestre del año "rompen una tendencia positiva", el dirigente socialista ha advertido de que tal afirmación solo puede tener dos lecturas: la de "mentir" o "celebrar que cada vez espere más gente", ya que Galicia "lleva cuatro años marcando nuevos máximos en las listas de espera".

Así, ha defendido que lo que necesita la comunidad es "más decisiones valientes y menos tertulianos de argumentario fácil". "Cuatro semanas de huelga de las 40 que llevamos de año no explican la subida de las esperas en los últimos cuatro años", ha remarcado.

Y, además de poner el foco en el impacto de la caída de la autoconcertación --ha apuntado que no hay 'peonadas' "desde marzo" porque "la Xunta se niega a hablar con los médicos"--, ha añadido que "hablar de la huelga del Estatuto Marco, con una participación que Sanidade cifró entre el 15 y el 20 por ciento, no es una irresponsabilidad, sino bastante indigno como argumentación".

Además de advertir que el empeoramiento de las demoras sanitarias "no es un problema de hoy o de ayer, sino que se arrastra desde hace años", ha sumado que las cifras, pese a ser "oficiales", no son "reales", ya que "dejan fuera a las personas en espera que no tienen la cita marcada en la agenda --las llamadas esperas no estructurales--", y tampoco contabilizan "a las que esperan por la segunda y siguientes consultas, ni a los que aguardan hasta un mes por la cita de Atención Primaria".

PROPUESTAS SOCIALISTAS

Torrado ha acusado al Gobierno gallego de "hablar mucho pero cumplir bastante poco" y ha reclamado la mejora de las condiciones laborales de los profesionales, "sentándose de una vez a hablar" con los que protestan desde marzo "contra la gestión de la Consellería".

Al tiempo, los socialistas exigen "transparencia y que el cómputo de las listas de espera "sea real", incluyendo "a todos los gallegos y gallegas en las listas de espera no estructurales, las segundas citas y las demoras en Atención Primaria".

VUELTA DE LA CAPACIDAD DE FISCALIZACIÓN A INSPECCIÓN MÉDICA

Finalmente, el responsable socialista ha reclamado al PP que "le devuelva la capacidad de fiscalización de las listas de espera a la Inspección Médica, reforzando este servicio con más personal y así puedan ofrecer una diagnosis cierta de los servicios que funcionan mejor".

Ha concluido que, mientras las listas de espera crecen, "nadie" en la Xunta "le ponen ningún problema ni ninguna solución", y los dirigentes autonómicos --con Caamaño, del que espera "explicaciones", al frente-- "se limitan a comentar las realidades con versión de argumentario de partido y a ver que sigue lloviendo".