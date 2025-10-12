Un total de 80 solistas de más de 20 países se inscriben en el Concurso de Canto Compostela Lírica

SANTIAGO DE COMPOSTELA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El VIII Concurso de Canto Compostela Lírica ha registrado la inscripción de ochenta cantantes procedentes de 22 países para este certamen que se celebrará en noviembre.

De esta concurrencia saldrán las 30 voces que competirán en la semifinal del certamen, que se desarrollará en el Auditorio de Galicia el 22 de noviembre (17,00 horas). La final tendrá lugar el 23 de noviembre, domingo (19,00 horas), también en el mismo recinto.

Esta cita está organizada por la Asociación de Amigos da Ópera de Santiago de Compostela en colaboración con la Xunta de Galicia, el Ayuntamiento de Santiago, el Consello da Cultura Galega y la Fundación José Otero-Carmela Martínez.

Un total de 37 cantantes son originarios de España y seis de ellos, de Galicia. Entre los participantes, se encuentran solistas de otros siete países de la Unión Europea (Portugal, Letonia, Eslovaquia, República Checa, Francia, Bélgica e Italia), tres del resto del continente (Suiza, Ucrania, Serbia) y seis de países iberoamericanos (México, Uruguay, Argentina, Venezuela, Perú y Cuba).

En la relación de inscritos se encuentran ocho estadounidenses (EE.UU. es el país que más voces aporta, después de España), un canadiense y un australiano. Y desde Asia concurren tres cantantes procedentes de China y dos de Corea del Sur.

El VIII Concurso de Canto Compostela Lírica entregará un primer premio de 4.000 euros y contará con tres actuaciones remuneradas (una con la Real Filharmonía de Galicia, otra en el Festival Les Musicales du Luberon y una tercera durante la temporada de la Ópera de Oviedo). También habrá un segundo premio de 2.000 euros y un tercero, de 1.000.

El jurado estará integrado por el crítico Arturo Reverter, que actuará de presidente; Patrick Canac, presidente de Les Musicales de Luberon; Aquiles Machado, director artístico de la Ópera de A Coruña; Elisabete Matos, directora artística del Teatro San Carlos de Lisboa entre 2019 y 2023; Graziela Valceva Fierro, mezzosoprano y profesora de Canto; Celestino Varela, director artístico de la Ópera de Oviedo y Maciej Pikulski, pianista. El concurso se desarrollará como es habitual en dos sesiones, abiertas ambas al público general.